قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج البلدوزر على قناة الشمس
عالية المهدي: اللي بيشتري فيلا بـ400 مليون فلوسه جت منين؟
لا سفر دون عقد موثق.. روشتة برلمانية لضبط سوق إلحاق العمالة بالخارج
الدعم النقدي في 2027.. شعبة المخابز تكشف أسعار الخبز السياحي والفينو
طائرة مفخخة كادت تفجر كارثة في ألمانيا.. تحقيقات تكشف خيوط عملية مرتبطة بروسيا والكرملين ينفي
إحالة الخفير المتهم بإنهاء حياة مدير مدرسة في المعادي للجنايات
دخان كثيف يغطي موسكو.. زيلينسكي: استهدفنا منشآت نفطية بمليارات الدولارات
بسبب حمولة زائدة.. القبض على سائق سيارة نقل بالقليوبية
واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
شوبير: الزمالك رفض بيع زيزو خوفًا من الجماهير.. وقرر عدم تكرار الخطأ مع بيزيرا
الضفة تشتعل.. الاحتلال يقتحم المغير لليوم الثاني ويعتقل أكثر من 40 فلسطينياً
تقرير إسرائيلي يرسم سيناريو سقوط إيران: 5 سنوات من الفوضى وحروب داخلية تهدد المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«بناء الإنسان أولًا».. برلماني يبرز رسائل السيسي بشأن تأهيل الشباب

النائب الدكتور عمر الغنيمي
النائب الدكتور عمر الغنيمي
فريدة محمد

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، عكست أهمية الاستثمار في الإنسان، وتأهيل الشباب، وبناء شخصية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في مسيرة تطوير مؤسسات الدولة.

وشهد الحفل، الذي أقيم في 17 سبتمبر 2026، تخرج 1350 دارسًا من الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية، فيما أكد الرئيس خلال كلمته أن برامج الأكاديمية تستهدف إعداد إنسان كفء ومؤهل يتمتع بشخصية متوازنة وقيم إيجابية، إلى جانب التأكيد على أهمية إعداد الشباب علميًا ومهنيًا والحفاظ على صحتهم ومواصلة توعيتهم.

بناء الإنسان.. محور أساسي في تأهيل الشباب

وقال الغنيمي إن التركيز على بناء وعي الأجيال الجديدة يمثل جانبًا أساسيًا من الاستثمار في الشباب، موضحًا أن امتلاك المعرفة والقدرة على التمييز بين المعلومات والشائعات، إلى جانب الالتزام بالمسؤولية، يعد من العوامل المؤثرة في إعداد أجيال قادرة على التعامل مع التحديات.

وأضاف أن بناء الإنسان لا يقتصر على الجانب التعليمي أو المهني، وإنما يشمل كذلك ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية واحترام القانون والعمل المؤسسي.

الأكاديمية العسكرية وتجربة إعداد الكوادر

وأشار عضو لجنة الشباب بمجلس الشيوخ إلى أن دورات الأكاديمية العسكرية المصرية لا تقتصر على التدريب المتخصص، وإنما تتضمن أيضًا برامج تعليمية موحدة تهدف إلى تعزيز المعرفة وبناء شخصية متوازنة لدى الدارسين.

وكان الرئيس قد أوضح خلال الحفل أن نحو 20% من المحتوى التدريبي يقدم بصورة موحدة لجميع الدارسين، إلى جانب البرامج التي تعدها كل جهة وفق تخصصاتها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف إعداد كوادر مؤهلة للمشاركة في مؤسسات الدولة.

الوعي مسؤولية مشتركة

وأوضح الغنيمي أن بناء وعي الشباب والنشء يتطلب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام ومؤسسات المجتمع، مشيرًا إلى أن إعداد الشباب لا يمكن أن يعتمد على مؤسسة واحدة.

وأضاف أن تعزيز المعرفة والوعي يجب أن يترافق مع الاهتمام بالصحة والتأهيل المهني، بما يساعد الشباب على تطوير قدراتهم والاستفادة من أدوات التكنولوجيا بصورة أكثر مسؤولية.

رسائل بشأن المسؤولية العامة

ولفت النائب إلى أن حديث الرئيس عن ضرورة تجنب الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف أو بأي صورة أخرى، يؤكد أهمية ارتباط المسؤولية العامة بالتواضع واحترام المواطنين والقانون.

وكان الرئيس قد حذر خلال كلمته من الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف أو حتى الشعور بالاستقامة، مؤكدًا أهمية إعداد الكوادر على أسس تتضمن الكفاءة والقيم والمسؤولية.

حماية النشء في البيئة الرقمية

وأشار الغنيمي إلى أن الاهتمام بوعي الشباب يمتد أيضًا إلى التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل التأثير المتزايد للمنصات الرقمية على النشء.

وفي ختام كلمته خلال الحفل، دعا الرئيس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال دون 15 عامًا من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية الاستفادة الإيجابية من هذه الوسائل.

الاستثمار في الشباب وبناء المؤسسات

وأكد الغنيمي أن الاستثمار في الشباب يمثل جزءًا من بناء الدولة، مشيرًا إلى أهمية الجمع بين التأهيل العلمي والمهني، وبناء الشخصية، وتعزيز الوعي والمسؤولية.

وأضاف أن إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارات والقيم اللازمة للعمل المؤسسي يمكن أن يدعم جهود تطوير مؤسسات الدولة، ويعزز قدرة الأجيال الجديدة على تحمل المسؤولية في المستقبل.

بمجلس الشيوخ الشباب التواصل الاجتماعي المتزايد للمنصات الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء 2026 .. آخر موعد وشروط وحالات حظر التصالح

صرحت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، بدفن جثماني زوجين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق وادي فيران بمحافظة جنوب سيناء

جهات التحقيق تكشف أسباب حادث وادي فيران وتصرّح بدفن جثـ.ماني زوجين وإخلاء سبيل قائد الميكروباص.. صور

ترشيحاتنا

حسام الزناتي

تطورات ملف المدير الرياضي في الزمالك.. متى يعلن النادي الاسم الجديد وملامح الهيكلة؟

محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة شقيق زوجته

تفاصيل الجلسة الأولى من محاكمة زوج أنهى حياة شقيق زوجته أثناء خروجه من صلاة التراويح رمضان الماضي بالغربية

ضوابط التنازل عن قرعة الحج

المستندات والضوابط المطلوبة للتنازل عن فرص حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ بمحافظة سوهاج

بالصور

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

قبل ما تشرب قهوتك.. جرب إضافة ملعقة كاكاو خام واكتشف الفوائد

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

بقوام ممشوق.. داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد