مواصفات إكس بنج جي 7 موديل 2027 ريف

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 التي تعمل بتقنية ريف، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اكس بنج جي 7 موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكس بنج جي 7 موديل 2027، وتنتمي بنج جي 7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ اكس بنج جي 7 موديل 2027

اكس بنج جي 7 موديل 2027

زودت سيارة اكس بنج جي 7 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اكس بنج جي 7 موديل 2027

اكس بنج جي 7 موديل 2027

تحصل سيارة اكس بنج جي 7 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 293 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وبها عزم دوران 450 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 55.8 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 430 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 6.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات اكس بنج جي 7 موديل 2027

تمتلك سيارة اكس بنج جي 7 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية .

اكس بنج جي 7 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة اكس بنج جي 7 موديل 2027 بها، فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر اكس بنج جي 7 موديل 2027

اكس بنج جي 7 موديل 2027

تباع سيارة اكس بنج جي 7 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 249 ألف جنيه .