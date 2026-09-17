الفرق بين هافال في7 و ام جى ار اكس 5 بلس 2027

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هافال في7 و ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027

زودت سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027

تحصل سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 171 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 275 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027

تباع سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ هافال في7 موديل 2027

هافال في7 موديل 2027

تمتلك سيارة هافال في7 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك هافال في7 موديل 2027

هافال في7 موديل 2027

تستمد سيارة هافال في7 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 360 حصان، وبها عزم دوران 760 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 27.5 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هافال في7 موديل 2027

هافال في7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هافال في7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال في7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه .