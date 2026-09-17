مينى كانترى مان 2027 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مينى كانترى مان موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مينى كانترى مان موديل 2027 ، وتنتمي كانتري مان لفئة السيارات الهاتشباك .

محرك مينى كانترى مان موديل 2027

مينى كانترى مان موديل 2027

تحصل سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 54 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 204 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات مينى كانترى مان موديل 2027

زودت سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

مينى كانترى مان موديل 2027

ويوجد بـ سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 أيضا، نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

وسائل الأمان بـ مينى كانترى مان موديل 2027

مينى كانترى مان موديل 2027

تحتوي سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر مينى كانترى مان موديل 2027

مينى كانترى مان موديل 2027

تباع سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 100 ألف جنيه .