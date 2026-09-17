حسام باولو: فوز الزمالك على المحلة «مهم» للدفاع عن الدوري .. والتوقف فرصة للإعداد

أكد حسام باولو لاعب نادي الزمالك السابق أن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء على غزل المحلة، مهم جدًا قبل فترة التوقف الدولي مشيدًا بمستوى جميع اللاعبين.

وقال "باولو" في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد أبو العلا، إن حصد ثلاث نقاط جديدة ومواصلة الانتصارات أمر في غاية الأهمية ويرفع الحالة المعنوية للاعبين في حملة الدفاع عن لقب الدوري.

وأشاد مهاجم الزمالك السابق بمستوى لاعبي الزمالك والتعامل مع المباراة التي تعتبر أصعب مواجهة الأبيض في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.

وأشار "باولو" إلى أهمية فترة التوقف الدولي للجهاز الفني لفريق الزمالك من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد، خاصة أنها تعتبر فترة إعداد جديدة، كما أنها فرصة لتجهيز المصابين ايضا قبل عودة المسابقة.

واختتم حسام باولو تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الزمالك دائما تصنع الفارق ويكون لها دور في جميع المباريات وظهرت بشكل جيد وتسافر خلف الفريق في كل الملاعب.