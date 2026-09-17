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بعد وفاة طفل في المدرسة.. أسباب هبوط الدورة الدموية عند الأطفال وعلامات الخطر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد وفاة طفل في المدرسة.. أسباب هبوط الدورة الدموية عند الأطفال وعلامات الخطر

وفاة طفل بالمدرسة
وفاة طفل بالمدرسة
ريهام قدري

أثارت وفاة أحد الأطفال داخل إحدى المدارس حالة من القلق بين أولياء الأمور، خاصة مع تداول أنباء عن تعرض الطفل لهبوط في الدورة الدموية، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذه الحالة لدى الأطفال، ومتى يمكن أن تتحول إلى حالة طارئة تستدعي التدخل الطبي الفوري.

ويشير مصطلح «هبوط الدورة الدموية» في بعض الحالات إلى الإصابة بما يعرف طبيًا بـ«الصدمة»، وهي حالة لا تحصل فيها أعضاء الجسم على كمية كافية من الدم والأكسجين، وقد تحدث نتيجة أسباب متعددة تختلف من طفل إلى آخر.

أسباب هبوط الدورة الدموية عند الأطفال

الجفاف الشديد

يعد فقدان كمية كبيرة من السوائل أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى اضطراب الدورة الدموية، خاصة مع القيء أو الإسهال أو ارتفاع درجة الحرارة أو التعرق الشديد وعدم الحصول على كمية كافية من السوائل.

ويزداد الخطر عندما يصبح الجفاف شديدًا، إذ يمكن أن يؤدي إلى اضطراب الأملاح والدورة الدموية، وقد يصبح مهددًا للحياة في الحالات المتقدمة.

العدوى الشديدة وتسمم الدم

يمكن أن تتسبب بعض أنواع العدوى الشديدة في حدوث استجابة خطيرة داخل الجسم تعرف باسم «الإنتان أو تسمم الدم»، وقد تتطور سريعًا إلى صدمة إنتانية يصاحبها اضطراب في الدورة الدموية وانخفاض ضغط الدم.

ومن العلامات التي تستدعي الانتباه لدى الطفل: سرعة أو صعوبة التنفس، تغير لون الجلد إلى الشحوب أو الزرقة، الخمول الشديد، صعوبة إيقاظ الطفل، التشنجات أو انخفاض درجة حرارة الجسم أو ارتفاعها بصورة ملحوظة.

مشكلات القلب

قد تحدث الصدمة نتيجة عدم قدرة القلب على ضخ الدم بالكفاءة المطلوبة، ومن أسباب ذلك بعض أمراض القلب أو اضطرابات ضربات القلب أو مشكلات أخرى تؤثر في وظيفة عضلة القلب.

النزيف وفقدان الدم

يمكن أن يؤدي النزيف الشديد أو فقدان كمية كبيرة من الدم إلى انخفاض حجم الدم المتاح للدورة الدموية، وبالتالي عدم وصول كمية كافية من الدم والأكسجين إلى أعضاء الجسم.

الحساسية المفرطة

من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى هبوط حاد ومفاجئ في الدورة الدموية الإصابة بالحساسية المفرطة، والتي قد تحدث بعد تناول طعام معين، أو دواء، أو التعرض للسعة حشرة لدى الطفل المصاب بالحساسية.

وقد تظهر في صورة صعوبة في التنفس، تورم الحلق أو اللسان، دوخة شديدة، إغماء، شحوب أو تغير لون الجلد، وهي حالة طارئة تحتاج إلى تدخل طبي سريع.

متى يكون الأمر خطيرًا؟

يجب عدم تجاهل تعرض الطفل للإغماء أو فقدان الوعي، أو ظهور شحوب شديد، أو زرقة، أو صعوبة في التنفس، أو تنفس سريع بصورة غير معتادة، أو تشنجات، أو خمول شديد وصعوبة في الاستيقاظ، خاصة إذا ظهرت هذه الأعراض بصورة مفاجئة.

وفي مثل هذه الحالات، يجب طلب الإسعاف فورًا وعدم الاكتفاء بمحاولة إفاقته أو إعطائه الطعام والشراب، لأن السبب قد يكون حالة طبية طارئة تحتاج إلى تقييم وعلاج داخل المستشفى.

هل هبوط الدورة الدموية يعني دائمًا وجود مرض بالقلب؟

ليس بالضرورة، فهبوط الدورة الدموية أو الصدمة قد تنتج عن أسباب مختلفة، منها الجفاف، النزيف، العدوى الشديدة، الحساسية المفرطة أو عدم كفاءة القلب في ضخ الدم.

لذلك لا يمكن تحديد سبب وفاة طفل أو ربط الوفاة بسبب معين اعتمادًا على وصف عام مثل «هبوط الدورة الدموية» فقط، وإنما يتطلب الأمر معرفة التشخيص الطبي والتقارير والفحوصات التي أجريت للحالة.

مصدر: دليل MSD الإرشادي، وNHS.

هبوط الدورة الدموية أسباب هبوط الدورة الدموية هبوط الدورة الدموية عند الاطفال

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