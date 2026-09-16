قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثانية.. السعودية: استهداف مكة استفزازا لمشاعر المسلمين وتوجه نداء عاجل للمجتمع الدولي
المرة الثانية.. السعودية توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي: استهداف مكة استفزاز لمشاعر المسلمين
بعد تمديد توفيق الأوضاع لمدة عام.. هذه شروط إقامة الأجانب في مصر
برنامج منتخب مصر استعدادا لمواجهة انجولا وجنوب السودان
بطول 400 متر وحمولة 247 ألف طن.. تفاصيل عبور سفينة الحاويات عملاقة قناة السويس
نائبة: لقاء الرئيس السيسي ومحمود عباس يعكس ثقل الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية
بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً
3 ضربات في وقت واحد.. كيف يعيد الأهلي ترتيب أوراقه قبل العودة من فترة التوقف ؟
تشكيل اللجنة العليا الاستشارية للدورة 58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
إدارة ترامب تمنع مسؤولي هذة الدولة من دخول أراضيها
اتحاد الكرة يسابق الزمن للحصول على موافقة لاعب برايتون لتمثيل منتخب مصر
شاهد.. نجاة الصغيرة في أحدث ظهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الدولار عند مستويات مرتفعة عالميًا.. ماذا يحدث للعملة الخضراء اليوم؟

الدولار عند مستويات مرتفعة عالميًا.. ماذا يحدث للعملة الخضراء اليوم؟
الدولار عند مستويات مرتفعة عالميًا.. ماذا يحدث للعملة الخضراء اليوم؟
إسراء عبدالمطلب

حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه خلال تعاملات الأربعاء 16 سبتمبر 2026، واقترب من أعلى مستوياته في عدة أسابيع أمام عدد من العملات الرئيسية، بالتزامن مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

الدولار يترقب قرار الفيدرالي

تتجه أنظار المتعاملين إلى قرار الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما قد يمثل بداية لسلسلة من الزيادات المحتملة في تكلفة الاقتراض.

وأظهرت تحركات الأسواق أن جزءًا كبيرًا من توقعات رفع الفائدة أصبح محسوبًا بالفعل في أسعار العملات، ما قد يحد من تأثير القرار على الدولار إذا جاء متوافقًا مع توقعات المستثمرين.

تحركات الدولار أمام العملات الرئيسية

سجل اليورو نحو 1.1554 دولار، بينما بلغ الجنيه الإسترليني حوالي 1.3483 دولار، مع استمرار تداول العملتين قرب مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة.

وفي آسيا، تراجع الين إلى مستويات متأثرة بتحركات الدولار، في وقت تترقب فيه الأسواق أيضًا قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات برفعها خلال اجتماع الجمعة.

كما استقر اليوان الصيني قرب مستوى 6.71 يوان للدولار، محتفظًا بجزء من مكاسبه الأخيرة، رغم استمرار الفارق بين عوائد السندات الصينية ونظيرتها في اقتصادات أخرى.

سعر الدولار والعملات في مصر

وعلى المستوى المحلي، سجل الدولار الأمريكي في أحدث أسعار منشورة بالبنوك المصرية نحو 52 جنيهًا للشراء والبيع، مع اختلاف طفيف من بنك إلى آخر. وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع وفق البيانات المنشورة في 16 سبتمبر 2026.

وتترقب الأسواق المصرية والعالمية تأثير قرار الفيدرالي على حركة الدولار والعملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار متابعة أسعار الفائدة وعوائد السندات وتدفقات رؤوس الأموال.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين إن تحرك الدولار خلال الفترة الحالية مرتبط بشكل أساسي بترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، خاصة مع ارتفاع توقعات الأسواق بشأن إمكانية رفع الفائدة، وهو ما يدعم الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن قوة الدولار لا تعتمد فقط على قرار الفيدرالي، ولكن أيضًا على مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وتوقعات التضخم وعوائد السندات الأمريكية، مشيرًا إلى أن أي إشارات بشأن استمرار التشديد النقدي قد تمنح الدولار مزيدًا من الدعم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تحركات العملات الأخرى، وعلى رأسها الين واليورو والجنيه الإسترليني، ستظل مرتبطة بفروق أسعار الفائدة بين الاقتصادات الكبرى، إلى جانب تطورات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وهي عوامل تزيد من حالة التذبذب في أسواق العملات العالمية.

الدولار الدولار الأمريكي اليورو سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

ترشيحاتنا

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل الرئيس الفلسطيني

نبيل فهمي: حشد الجهود الدولية لإيقاف مخططات إسرائيل لضم الضفة الغربية

الدورة الرابعة لمبادرة لعيش باستقلالية

الجامعة العربية تطلق مبادرة لتمكين ذوي الإعاقة بالذكاء الاصطناعي

وزارة التربية العراقية

وزارة التربية العراقية تؤجل بدء العام الدراسي 2026-2027 إلى 11 أكتوبر المقبل

بالصور

أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟.. السر في ظاهرة غريبة

«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»
«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»
«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»

اجتماع مصري سوداني لتعزيز التعاون في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

إطلالة كاجوال.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد