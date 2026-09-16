إطلالة كاجوال.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

إطلالة ريهام حجاج

وظهرت ريهام حجاج، مرتديه شورت جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه تيشيرت باللون الازرق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ريهام حجاج، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريهام حجاج، في المكياج على وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ريهام حجاج