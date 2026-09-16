قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن: عدوان الحوثي على مكة يمثل استهانة بمكانة وقدسية العاصمة المقدسة
اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب 2026-2027.. دليل الأسعار والشروط وأماكن الاستخراج
الدفاع الروسية: إسقاط 258 مسيرة وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر على عدة محاور
مدبولي يعلن بدء الاستعداد لمؤتمر الحكومة الشهر المقبل.. عرض الإنجازات والتحديات والرؤية المستقبلية
مدبولي: نعمل على تأمين احتياجات المنتجات النفطية في ظل ارتفاع أسعارها العالمية
رئيس الوزراء: الدولة تضع مختلف السيناريوهات لتأمين احتياجات البلاد من السلع والوقود
مدبولي: تكليفات خاصة بحظر قطع الأشجار نهائيا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ضبط 3 عمال لاتهامهم بإنهاء حياة صاحب مزرعة في وادي النطرون بدافع السرقة
الحكومة: نعمل وفق توجيهات الرئيس السيسي على تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية لفترات مطمئنة
الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي
الرئيس الفلسطيني يلتقي نبيل فهمي ويبحث دعم القضية وتفعيل شبكة الأمان العربية
وزير الكهرباء يتابع مستجدات العمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إطلالة كاجوال.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
نهى هجرس

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

إطلالة ريهام حجاج

وظهرت ريهام حجاج، مرتديه شورت جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه تيشيرت باللون الازرق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ريهام حجاج، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريهام حجاج، في المكياج على وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ريهام حجاج 

ريهام ريهام حجاج صور ريهام حجاج اخبار ريهام حجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الخميس 16-9-2026 في مصر

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الأهلي

ستاد القاهرة يستضيف مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي بدور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية

الزمالك

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

الدولار

من 50.17 لـ 52.20 جنيه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-9-2026 في البنوك

ترشيحاتنا

هيثم يونس

هيثم يونس مديرًا تنفيذيًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ58

الحسين عموتة

ماذا قال قدامى نجوم الأهلي عن أداء الفريق تحت قيادة عموتة؟

محمد صلاح

صلاح يعيد رسم خريطة طرابزون.. الفرعون يتجاوز حدود الملعب ويصنع مكاسب بالجملة

بالصور

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

إطلالة كاجوال.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك
الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك
الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء تزيد الإرهاق

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد