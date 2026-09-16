وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات المرافق والتصدي للمخالفات بمدينتي “الشيخ زايد وحدائق أكتوبر”

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات المرافق وأعمال التطوير ورفع الكفاءة والخدمات بمدينتي “الشيخ زايد وحدائق أكتوبر”.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة الإسكان للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار أجهزة المدن الجديدة في تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات الطرق والمرافق، وأعمال النظافة والزراعة والتشجير والصيانة، إلى جانب التصدي لمخالفات البناء والإشغالات وتغيير النشاط، بما يحافظ على كفاءة البنية الأساسية، والالتزام بالتخطيط العمراني، والمظهر الحضاري للمدن الجديدة، ويسهم في تحسين جودة الحياة لقاطنيها.

وفي هذا الإطار، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا حول نتائج الجولة التي قام بها المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، لمواقع تنفيذ مشروعات المرافق والطرق بمدينة الشيخ زايد وتوسعاتها، بحضور المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، وعدد من مسئولي قطاع المرافق بالهيئة وجهاز المدينة.

وشملت الجولة استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمدينة الشيخ زايد، والتوسعات الشرقية للمدينة، والتوسعات الغربية «زايد الجديدة»، ومعدلات التنفيذ، وأبرز المعوقات، وخطط العمل خلال الفترة المقبلة، حيث تمت متابعة أعمال مرافق منطقة «بيت الوطن» بالمرحلة الثامنة بالتوسعات الشرقية، ومحطة محولات كهرباء شرق المدينة، إلى جانب أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتنسيق الموقع بمنطقة «جنة 5» سابقًا، وأعمال الأسفلت ورفع كفاءة الطرق بالمحور المركزي أمام معهد الأزهر، ومدخل المدينة رقم 6، وطريق البستان.

كما تم تفقد محطة مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد وأعمال المروقات والتطوير بها، ومحطة رفع المياه لمنطقة «زايد الجديدة» بطاقة 32 ألف م³/يوم، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بتوسعات المدينة «زايد الجديدة».

وتطرق التقرير إلى مواصلة أعمال تنفيذ طبقات الأسفلت بالمجاورة الثانية بإسكان الشباب بالحي الثالث عشر، ضمن خطة جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد لتطوير شبكة الطرق الداخلية ورفع كفاءتها، والارتقاء بمستوى البنية الأساسية والخدمات المقدمة للسكان، فضلًا عن استمرار أعمال النظافة والتشجير والصيانة بالحي الثامن.

وفي السياق ذاته، واصل جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد أعمال تغيير وتركيب وصيانة شبكات الري الجديدة بالحي الأول والحي السادس عشر، إلى جانب توريد وزراعة 68 شجرة «جكرندا» ضمن أعمال التشجير، وزراعتها بمسار الدراجات، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء والارتقاء بالمشهد البصري للمدينة.

كما تضمن التقرير متابعة أعمال الري بمدخل 2، وأعمال القص والصيانة للمسطحات الخضراء بالحي التاسع، وأعمال الصيانة بمدخل 3، والحي الحادي عشر، والمجاورة الثالثة بالحي الثالث عشر، وتنفيذ أعمال قص الأسوار الشجرية بمنطقة المستقبل، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة والنظافة بمدخل 1 وبريما 1، مع استمرار رفع المخلفات الزراعية والحفاظ على نظافة مواقع العمل، فضلًا عن نتائج حملة إشغالات صباحية مكبرة بالحي الأول، استهدفت التعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين أو تستغل الأرصفة في غير الغرض المخصص لها، بما يسهم في إعادة الرصيف إلى وظيفته الأساسية وتوفير مساحات آمنة ولائقة لحركة المشاة.

وفي مدينة حدائق أكتوبر، أوضح التقرير أن جهاز تنمية المدينة، برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم، واصل العمل في عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها رفع كفاءة المرافق والطرق، والتصدي لمخالفات البناء وتغيير النشاط والإشغالات، وتحسين مستوى النظافة والتشجير والمسطحات الخضراء، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات.

ففي ملف المرافق، واصل جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر تنفيذ أعمال رد الشيء إلى أصله وتمهيد الطريق بمسار مشروع الخزانات الأرضية والخطوط الناقلة لمياه الشرب أمام كمبوند «دار مصر»، عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع، لتحسين حركة المرور، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

كما تتواصل أعمال رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمنطقة «سكن مصر» بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يجري العمل على تعلية مطابق الصرف الصحي بما يتناسب مع مناسيب الطرق والمستوى النهائي للأعمال بالمنطقة.

وفي ملف النقل والمواصلات، تم توقيع بروتوكول تعاون لتشغيل 5 خطوط مواصلات جديدة تربط مدينة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، كمرحلة أولى ضمن خطة تستهدف تشغيل 10 خطوط جديدة تباعًا، ويأتي تشغيل الخطوط الجديدة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 2026/2027، بما يسهم في توفير وسائل انتقال إضافية وآمنة للطلاب والمواطنين، وتحسين الربط بين التجمعات السكنية بالمدينة والمناطق والمحاور الحيوية بمدينة 6 أكتوبر.

وفي إطار الارتقاء بالمظهر الحضاري، واصل جهاز مدينة حدائق أكتوبر تنفيذ حملات نظافة مكثفة بمختلف المناطق والمحاور الرئيسية، شملت رفع المخلفات والقمامة والتراكمات، وتنظيف الشوارع والأرصفة والجزر، ورفع كفاءة المناطق السكنية والطرق الرئيسية والفرعية، وشملت الأعمال مواقع عدة، من بينها «ڤالي تاورز»، و«سكن مصر – الإنتاج الإعلامي»، و«دار مصر»، مع تكثيف أعمال رفع المخلفات وتنظيف الشوارع والممرات ومحيط التجمعات السكنية.

كما تتواصل أعمال الصيانة والتشجير بمنطقة «روضة أكتوبر» و«ڤالي تاورز»، حيث يتم تهذيب وصيانة المسطحات الخضراء والعناية بالنباتات والأشجار، إلى جانب متابعة أعمال الري والنظافة. وشملت أعمال الزراعة كذلك منطقة «القرنفل – 262 عمارة»، حيث تتواصل أعمال صيانة المسطحات الخضراء وتهذيب ورعاية الزراعات القائمة، واستكمال أعمال التشجير وزراعة الأشجار.

وأشار التقرير إلى تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع المخالفات بمدينة حدائق أكتوبر، حيث أسفرت الحملات عن تنفيذ إزالات فورية للردود الأمامية والخلفية بقطع مختلفة بمناطق «حدائق الياسمين – ابني بيتك 4» و«زهرة أكتوبر – ابني بيتك 7»، كما شملت المخالفات تغيير النشاط من سكني إلى ورش، ومن سكني إلى مخزن، كما تم تنفيذ إزالة فورية لأعمدة الردود الخلفية لقطعة بقطاع «د» بمنطقة «الندى – ابني بيتك 1»، وضبط مخالفة تحويل نشاط بدروم إلى مخزن بقطعة بالمنطقة نفسها، إلى جانب إيقاف أعمال أعمدة الردود الخلفية بقطعة بقطاع «هـ» بمنطقة «زهور سيتي – ابني بيتك 5».

كما نفذ جهاز المدينة حملات موسعة أسفرت عن رفع الإشغالات من طريق الواحات، وإزالة لوحة إعلانية بدون ترخيص، إلى جانب إزالة عشة عشوائية أسفل سلم المشاة أمام منطقة أبناء الجيزة.