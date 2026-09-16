قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة تتقدم 5 مراكز في تصنيف شنغهاي 2026.. نائب رئيس الجامعة يوضح التفاصيل
مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وغيرها
بعد تداول فيديو لودر البرجاية بالمنيا.. رئيس القرية يكشف حقيقة ردم نهر النيل
خلافات الميراث.. القبض على شخصين تعديا على شقيقهما وزوجته بالشرقية
الأردن: عدوان الحوثي على مكة يمثل استهانة بمكانة وقدسية العاصمة المقدسة
اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب 2026-2027.. دليل الأسعار والشروط وأماكن الاستخراج
الدفاع الروسية: إسقاط 258 مسيرة وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر على عدة محاور
مدبولي يعلن بدء الاستعداد لمؤتمر الحكومة الشهر المقبل.. عرض الإنجازات والتحديات والرؤية المستقبلية
مدبولي: نعمل على تأمين احتياجات المنتجات النفطية في ظل ارتفاع أسعارها العالمية
رئيس الوزراء: الدولة تضع مختلف السيناريوهات لتأمين احتياجات البلاد من السلع والوقود
مدبولي: تكليفات خاصة بحظر قطع الأشجار نهائيا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ضبط 3 عمال لاتهامهم بإنهاء حياة صاحب مزرعة في وادي النطرون بدافع السرقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك وغزل المحلة

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على غزل المحلة في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2026-2027 في مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه بين فرق المقدمة.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط جمعها من 4 مباريات بعدما حقق 3 انتصارات وتعادلًا وحيدًا، بينما يبحث غزل المحلة عن انتصاره الأول في المسابقة حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات

استهل الزمالك مشواره في الدوري بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وواصل الفريق الأبيض نتائجه الإيجابية بالفوز على بتروجت بنتيجة 2-1 ثم حقق انتصاره الثالث على التوالي في الجولة الماضية بعدما تخطى أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد.

ويأمل الزمالك في مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي خاصة أن حصد النقاط الثلاث أمام غزل المحلة قد يدفع الفريق إلى الاقتراب أكثر من صدارة جدول الدوري.

غزل المحلة يبحث عن الانتصار الأول

على الجانب الآخر، يدخل غزل المحلة المباراة بحثا عن بداية جديدة تحت قيادة مديره الفني خالد جلال، الذي تولى المهمة خلفا لأحمد خطاب.

ويحتل زعيم الفلاحين المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من 4 مباريات بعدما تعادل في مباراة وتلقى 3 هزائم.

وبدأ غزل المحلة مشواره بالخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ثم خسر أمام مودرن سبورت بهدفين دون رد، قبل أن يحصد نقطته الوحيدة بالتعادل السلبي مع إنبي، لكنه تلقى هزيمة جديدة في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1.

ويأمل أصحاب الأرض في استغلال إقامة المباراة على ملعبهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، والخروج من المركز الأخير في جدول الترتيب.

صراع القمة يشعل الدوري المصري

وتشهد قمة جدول ترتيب الدوري المصري منافسة قوية قبل انطلاق مباراة الزمالك وغزل المحلة، حيث يتصدر الأهلي المسابقة برصيد 13 نقطة يليه سيراميكا كليوباترا وبيراميدز برصيد 12 نقطة لكل منهما، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ويحتل مودرن سبورت والاتحاد السكندري المركزين الخامس والسادس برصيد 10 نقاط لكل فريق، ما يزيد من أهمية مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، خاصة في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وغزل المحلة

الأهلي – 13 نقطة

سيراميكا كليوباترا – 12 نقطة

بيراميدز – 12 نقطة

الزمالك – 10 نقاط

مودرن سبورت – 10 نقاط

الاتحاد السكندري – 10 نقاط

المقاولون العرب – 7 نقاط

طلائع الجيش – 7 نقاط

القناة – 6 نقاط

المصري – 6 نقاط

البنك الأهلي – 6 نقاط

وادي دجلة – 5 نقاط

بتروجت – 4 نقاط

إنبي – 4 نقاط

زد – 4 نقاط

سموحة – 4 نقاط

أبو قير للأسمدة – 3 نقاط

الجونة – نقطتان

بترول أسيوط – نقطتان

غزل المحلة – نقطة واحدة.

جدول ترتيب الدوري الزمالك غزل المحلة الدوري المصري ترتيب الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الخميس 16-9-2026 في مصر

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الأهلي

ستاد القاهرة يستضيف مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي بدور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية

الزمالك

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

الدولار

من 50.17 لـ 52.20 جنيه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-9-2026 في البنوك

ترشيحاتنا

الراند الجنوب إفريقي يستقر بدعم من ارتفاع الذهب وترقب قرار الفيدرالي

الراند الجنوب إفريقي يستقر بدعم من ارتفاع الذهب وترقب قرار الفيدرالي

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات المرافق والتصدي للمخالفات بمدينتي “الشيخ زايد وحدائق أكتوبر”

الأسهم الأوروبية ترتفع من أدنى مستوياتها في 3 أشهر مع ترقب قرار الفيدرالي

الأسهم الأوروبية ترتفع من أدنى مستوياتها في 3 أشهر مع ترقب قرار الفيدرالي

بالصور

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

إطلالة كاجوال.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك
الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك
الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء تزيد الإرهاق

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد