ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك وغزل المحلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على غزل المحلة في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2026-2027 في مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه بين فرق المقدمة.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط جمعها من 4 مباريات بعدما حقق 3 انتصارات وتعادلًا وحيدًا، بينما يبحث غزل المحلة عن انتصاره الأول في المسابقة حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات

استهل الزمالك مشواره في الدوري بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وواصل الفريق الأبيض نتائجه الإيجابية بالفوز على بتروجت بنتيجة 2-1 ثم حقق انتصاره الثالث على التوالي في الجولة الماضية بعدما تخطى أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد.

ويأمل الزمالك في مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي خاصة أن حصد النقاط الثلاث أمام غزل المحلة قد يدفع الفريق إلى الاقتراب أكثر من صدارة جدول الدوري.

غزل المحلة يبحث عن الانتصار الأول

على الجانب الآخر، يدخل غزل المحلة المباراة بحثا عن بداية جديدة تحت قيادة مديره الفني خالد جلال، الذي تولى المهمة خلفا لأحمد خطاب.

ويحتل زعيم الفلاحين المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من 4 مباريات بعدما تعادل في مباراة وتلقى 3 هزائم.

وبدأ غزل المحلة مشواره بالخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ثم خسر أمام مودرن سبورت بهدفين دون رد، قبل أن يحصد نقطته الوحيدة بالتعادل السلبي مع إنبي، لكنه تلقى هزيمة جديدة في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1.

ويأمل أصحاب الأرض في استغلال إقامة المباراة على ملعبهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، والخروج من المركز الأخير في جدول الترتيب.

صراع القمة يشعل الدوري المصري

وتشهد قمة جدول ترتيب الدوري المصري منافسة قوية قبل انطلاق مباراة الزمالك وغزل المحلة، حيث يتصدر الأهلي المسابقة برصيد 13 نقطة يليه سيراميكا كليوباترا وبيراميدز برصيد 12 نقطة لكل منهما، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ويحتل مودرن سبورت والاتحاد السكندري المركزين الخامس والسادس برصيد 10 نقاط لكل فريق، ما يزيد من أهمية مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، خاصة في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وغزل المحلة

الأهلي – 13 نقطة

سيراميكا كليوباترا – 12 نقطة

بيراميدز – 12 نقطة

الزمالك – 10 نقاط

مودرن سبورت – 10 نقاط

الاتحاد السكندري – 10 نقاط

المقاولون العرب – 7 نقاط

طلائع الجيش – 7 نقاط

القناة – 6 نقاط

المصري – 6 نقاط

البنك الأهلي – 6 نقاط

وادي دجلة – 5 نقاط

بتروجت – 4 نقاط

إنبي – 4 نقاط

زد – 4 نقاط

سموحة – 4 نقاط

أبو قير للأسمدة – 3 نقاط

الجونة – نقطتان

بترول أسيوط – نقطتان

غزل المحلة – نقطة واحدة.