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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

د. رانيا الفقي
د. رانيا الفقي

قابلت صديقةً لي لم أقابلها منذ فترة، فقد انشغل كلٌّ منا بحياته، وكالعادة الدنيا تُلهي الجميع.

فوجدت وجهها شاحبًا، وملامحها متغيرة على غير العادة، فكانت دائمًا تشع بالبهجة، ودائمًا ما تُصدر طاقة إيجابية للجميع. كانت منال رمز الحيوية والحياة، ولكني وجدتها امرأةً منطفئة، خالية من أي مظاهر الحياة، باستثناء أنها تتنفس، فأصابني الفضول.

فسألتها: ماذا بكِ؟ أنتِ لستِ منال التي أعرفها. ماذا حدث؟ أعلم أن الزمن يغير ملامحنا، ولكن ليست لهذه الدرجة، فأخبريني ماذا حدث؟

كانت منال قد تزوجت زميلًا لنا وسافرت معه. وكان زميلنا هذا من أكثر الشخصيات التي دائمًا ما يشيد الناس بها، بأخلاقه وكرمه، وكان مثالًا يُحتذى به كزوج مثالي، ودائمًا ما كانت تحسدها عليه باقي الفتيات.

لذا سألتها: أليس من المفترض أن تكوني أسعد زوجة؟ فقد حظيتِ بفتى أحلام الجميع، والشخص الذي كنتِ تحبينه.

قالت بنبرة كلها أسف وندم: ليس كل ما يظهر على السطح حقيقيًا.

فقلت لها: ماذا تقصدين؟

فقالت لي: بمجرد أن سافرت معه إلى بلد غريبة .بعيدة عن أهلي، تبدل حاله مائة بالمائة. مارس ضدي كل أنواع الأذى، من ضرب وإهانة، وكان دائمًا ما يمارس ضدي الصمت العقابي، حتى إنني اعتقدت أنه أخرس.

قلت لها: لا أصدق! أتحدثين عن ياسر؟ كيف هذا؟!

فقالت: لا، صدقي. لقد دمرني وجعلني نسخة باهتة من نفسي، كما ترين. فقدت الثقة فيمن حولي، ولم أعد أصدق أحدًا، ولكني انفصلت، وها أنا أحاول أن ألملم ما تبقى مني، لأستعيد نسختي القديمة.

كم مرة انخدعنا بمناظر أناس توسمنا فيهم الخير، وظنناهم أمانًا وملجأ؟ كم مرة حكمنا بالظاهر، فجاء الباطن عكس ما ظهر لنا؟

فليس كل ما يلمع ذهبًا، فالزجاج يلمع أيضًا حين تسلط عليه الضوء.

وهناك دائمًا وجه آخر يكشر عن أنيابه... فلا تنخدع.

الحيوية الحياة مظاهر الحياة

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