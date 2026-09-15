ما حكم حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء فترة الحيض دون مسه؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء ذهبوا إلى وجوب كون لامس وحامل المصحف طاهرًا، فمَن شقَّ عليه ذلك واحتاج إلى حمله ولمسه بغير طهارة فليقلّد بقية العلماء المجيزين لذلك.

وأوضحت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال : ما حكم حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء مدة الحيض دون أن تمسَّه أو تُمسِكَه بيدها ؟، أن مَنْ ابتُلِي بشيء ممَّا يُضَيّق عليه معاملاته أو عباداته فله الأخذ بالرأي الأسهل أو ما فيه سعة عليه ولو كان مخالفًا لرأي أغلب العلماء.

حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء الحيض

وتابعت: وأمَّا حمل الحائض للحقيبة التي فيها المصحف فلا مانع فيه؛ لأنَّ المقصود هو حمل الحقيبة، وأمَّا حمل المصحف فهو تابع لحمل الحقيبة لا لذاته، ولكن تحرص على عدم لمسه؛ لأنَّ الحائض أشدّ حالًا من الجنب، والجنب يحرم عليه لمس المصحف، وكذا حمله لذاته.

مس الحائض للمصحف

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أنه لا يجوز للحائض مس المصحف لقراءة الورد اليومي لها.

وأضاف " الأزهر" ، أن بعض العلماء أجاز الإمساك بالمصحف عن طريق حائل كالقفزين (الجوانتي) وما شابه، لكن إذا كانت القراءة عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق اللاب أو ما شابه فهو جائز لأنه ليس مصحف.

ونبه إلى أن المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة المفروضة بالإجماع، ولا يطلب منها إعادتها بخلاف الصيام، وهذا يعتبر تخفيفًا من الله عز وجل على المرأة، فقال العلماء إن شهر رمضان الصيام أيامه معدودة لا تتكرر وعدده محصور ثلاثين يومًا أما الصلاة فهي كل يوم فقالوا ستثقل عليها الصلاة لأن عدد الصلوات أكبر بكثير من عدد أيام الصوم وذلك تخفيفًا على المرأة.