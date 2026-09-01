إخلاء سبيل «بودي جارد» مُتهم بسرقة أموال من سيارة المطرب سامر مدني بالبدرشين

أخلت جهات التحقيق المختصة سبيل "بودي جارد" متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من داخل سيارة المطرب سامر مدني، بضمان محل إقامته.

و ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على "بودي جارد" لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية تخص مؤدي المهرجانات سامر مدني خلال حفل زفاف أقيم بدائرة مركز البدرشين جنوب الجيزة.

وتبين من التحريات، أن سامر مدني استعان بالمتهم للعمل حارسًا شخصيًا له خلال إحيائه حفل الزفاف إلا أن خلافًا نشب بين الطرفين بشأن المقابل المادي الذي كان من المقرر أن يحصل عليه المتهم نظير عمله في تأمين المطرب.

وأوضحت التحريات، أن المتهم استغل وجوده خلال الحفل واستولى على مبالغ مالية تخص سامر مدني بعدما شعر بأن أجره لن يُدفع له كاملًا بالشكل الذي كان متفقًا عليه.

وأشارت التحريات، إلى أنه بعد اكتشاف واقعة اختفاء الأموال توجه سامر مدني إلى مركز شرطة البدرشين وحرر محضرًا اتهم خلاله حارسه الشخصي بالاستيلاء على أمواله.

وعقب تلقي البلاغ بدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها لتحديد هوية المتهم ومكان وجوده وتم إعداد عدد من الأكمنة أسفرت عن ضبطه، وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على جزء من المبالغ المالية التي اتّهم بالاستيلاء عليها.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة موضحًا أن دافعه وراء الاستيلاء على الأموال كان اعتقاده بأنه لن يحصل على كامل مستحقاته المالية مقابل مهمة تأمين المطرب خلال الحفل.