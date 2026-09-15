أحمد محارم: لا أمريكا انتصرت ولا إيران انهزمت.. وواشنطن تتجنب مواجهة الحوثيين

أكد المحلل السياسي أحمد محارم أن الولايات المتحدة لا تزال تفتقد إلى إجابة واضحة وحاسمة بشأن التعامل مع التطورات في اليمن وباب المندب، مشيرًا إلى أن واشنطن تتجنب الدخول في مواجهة مباشرة وواسعة مع جماعة الحوثيين، خشية أن يؤدي ذلك إلى توسيع نطاق الصراع في المنطقة.

وقال محارم، خلال لقاء له لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، إن المشهد الراهن لا يمكن وصفه بانتصار أمريكي أو هزيمة إيرانية، موضحًا أن تداعيات الصراع تتجاوز الأطراف المتحاربة لتطال الاقتصاد العالمي، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة واحتمالات إغلاق أو تعطيل الممرات البحرية الحيوية.

وأضاف أن العالم يواجه مأزقًا حقيقيًا بسبب تداعيات أزمة الطاقة واضطراب حركة الملاحة في الممرات والمضائق الاستراتيجية، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

تواجه الإدارة الأمريكية

وفي الشأن الأمريكي الداخلي، رأى محارم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يواجه مرحلة سياسية صعبة قد تجعله في وضع «البطة العرجاء»، محذرًا من صعوبة احتفاظ الحزب الجمهوري بأغلبيته في الكونجرس، في ظل التحديات السياسية والانتخابية التي تواجه الإدارة الأمريكية.