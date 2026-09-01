زيزو: حققنا فوزًا مهمًّا على أبو قير للأسمدة واقتنصنا 3 نقاط ثمينة

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن الفريق حقق فوزًا ثمينًا على حساب أبو قير للأسمدة، وتمكن من تسجيل هدفين، وحافظ كذلك على نظافة شباكه واقتنص 3 نقاط ثمينة، وهذا شيء مهم للغاية.

وأوضح زيزو أن الفريق سوف يستعد لمواجهة الزمالك في الديربي بشكل قوي، وأنه سيستغل فترة التوقف الدولي للاستعداد لتلك المباراة المهمة التي دائمًا ما تكون لها ترتيبات وحسابات خاصة.

وهنأ زيزو حسين الشحات على الهدف الثاني الذي سجله من تسديدة قوية في شباك أبو قير للأسمدة، مشيرًا إلى أنه تشارك معه لحظة الفوز بجائزة رجل المباراة، بفضل هدفه الرائع الذي حسم فوز الأهلي باللقاء.