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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يهزم الغرافة بثنائية في دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال السعودي
الهلال السعودي
حمزة شعيب

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا مهمًا على حساب الغرافة القطري بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشهدت المباراة حالة طرد مبكرة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سامر فيل لاعب الهلال وإسماعيل بن ناصر لاعب الغرافة في الدقيقة 33.

ونجح الهلال في افتتاح التسجيل خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عن طريق روبن نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال ضغطه بحثًا عن تعزيز تقدمه، وهو ما تحقق في الدقيقة 73 عن طريق الصربي سيرجي سافيتش، الذي أضاف الهدف الثاني لفريقه.

وقلص حسن علاء الدين الفارق لصالح الغرافة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، إلا أن هدفه لم يكن كافيًا لإنقاذ فريقه من الخسارة، لتنتهي المباراة بفوز الهلال 2-1.

تشكيل الهلال أمام الغرافة

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كوليبالي، يوسف، محزري، ناصر.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مارتينيلي.

خط الهجوم: سامرفيل، سايمون، ميتي.

وبهذا الانتصار، حصد الهلال أول 3 نقاط له في مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما بقي الغرافة دون رصيد من النقاط.

ويدخل الهلال البطولة بقائمة تضم عددًا من أبرز النجوم، على رأسهم البرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرجي سافيتش، والمغربي ياسين بونو، والفرنسي ثيو هيرنانديز، والهولندي كريسينسيو سامرفيل، والإنجليزي أولي واتكينز، والبرازيلي جابرييل مارتينيلي، إلى جانب محمد محزري وسلطان مندش.

ويواصل الهلال مشواره في البطولة الآسيوية بطموحات كبيرة، في ظل امتلاكه مجموعة قوية من اللاعبين وقدرته على المنافسة على اللقب.

الهلال السعودي الغرافة دوري أبطال آسيا

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