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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من تتبع اللياقة إلى الفخامة المطلقة.. فيفو تبهر الجميع بـ Watch 6

ساعة فيفو 6
ساعة فيفو 6
لمياء الياسين

بدأت شركة فيفو بنشر تفاصيل حول ساعة فيفو 6، التي ستُطرح بالتزامن مع هواتفها الرائدة القادمة في وقت لاحق من هذا الشهر. وتشير النظرة الأولية إلى أنها تطمح إلى ما هو أبعد من مجرد تتبع اللياقة البدنية الأساسي، مع تركيز واضح على استخدام مواد أفضل وتصميم أكثر أناقة.

تتميز ساعة Watch 6 بزجاج كريستالي من الياقوت لمتانة أفضل، وهيكل مصنوع من سبيكة التيتانيوم TC4 المستخدمة في صناعة الطيران. 

تشير هذه الخيارات إلى جودة تصنيع أعلى بشكل ملحوظ من الطرازات السابقة في السلسلة. تعمل الساعة بنظام BlueOS فور إخراجها من العلبة، وتتميز بتصميم فائق النحافة لراحة تدوم طوال اليوم، وتتضمن إرشادات متقدمة للجري إلى جانب ميزات لياقة بدنية أخرى.
سيتم الكشف عنها رسميًا خلال فعالية إطلاق سلسلة هواتف Vivo X500 ومنتجاتها الذكية الجديدة في 21 سبتمبر  وستشهد الفعالية نفسها الكشف لأول مرة عن سماعات Vivo Buds Clip . 

 ساعة فيفو 6

مواصفات  ساعة Watch 6

تتميز هذه السماعات بتصميمها المفتوح للأذن، حيث يبلغ وزن كل سماعة 5.2 جرام فقط، مما يضمن ملاءمة مريحة وآمنة، وصوتًا عالي الوضوح، واتصالًا سلسًا بين مختلف الأجهزة.

لم تُعلن بعد المواصفات الكاملة، والأسعار، وخيارات الألوان، وتفاصيل البطارية أو المستشعرات الخاصة بساعة Watch 6. 

تشير التقارير إلى أن شركة Vivo تُركز على تصميم خفيف الوزن وفاخر، إلى جانب ميزات رياضية عملية مثل تحسين إرشادات الجري وركوب الدراجات. وقد ذكرت بعض تعليقات تجار التجزئة احتمال أن يكون حجم الساعة 43 ملم، إلا أن Vivo لم تُؤكد هذا الرقم.

ميزات ساعة Watch 6

من خلال إطلاق ساعة Watch 6 وسماعات Buds Clip بالتزامن مع هواتف سلسلة X500، تسعى شركة Vivo على الأرجح إلى تقديم منظومة متكاملة لأسلوب الحياة والإنتاجية، بدلاً من مجرد أجهزة منفصلة ومن المتوقع أن يجذب تصميم الساعة المصنوع من زجاج الياقوت والتيتانيوم الأشخاص الذين يبحثون عن جهاز أنيق ومتين في الوقت نفسه، يعمل بتناغم تام مع برمجيات Vivo.

شركة فيفو ساعة فيفو 6 ميزات لياقة بدنية هواتف Vivo X500 سماعات Buds Clip هواتف سلسلة X500 إطلاق ساعة Watch 6 ساعة Watch 6

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