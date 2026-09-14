كيف تلتقط صورة بسيارتك بدل هاتفك؟.. طريقة جديدة

سجلت شركة تويوتا اليابانية براءة اختراع جديدة لدى مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي تقترح تزويد السيارات بنظام تصوير متطور يعتمد على تقنية تتبع اتجاه نظر السائق لالتقاط الصور للمحيط الخارجي دون الحاجة لاستخدام الهاتف المحمول.

ويهدف المفهوم التقني الحديث، المسجل تحت رقم 2026/0261754 A1، إلى استغلال الكاميرات الخارجية للسيارة والمخصصة لأنظمة مساعدة السائق لالتقاط صور فورية لأي جسم أو مشهد يثير اهتمام السائق أثناء القيادة، مما يحافظ على تركيزه ويضمن بقاء يديه على عجلة القيادة في جميع الأوقات.

آلية العمل والربط بين كاميرات المقصورة والمحيط الخارجي

تعتمد التكنولوجيا الجديدة على توجيه كاميرة داخلية مثبتة قبالة السائق لرصد حركة الرأس واتجاه العينين بدقة، لتحديد الزاوية المرئية التي يركز عليها السائق في تلك اللحظة.

وعند قيام السائق بإصدار أمر صوتي أو الضغط على زر في عجلة القيادة، يقوم النظام الرقمي فورًا بتفعيل الكاميرة الخارجية المناسبة للجهة المراد تصويرها، سواء كانت لسيارة كلاسيكية نادرة، أو لوحة إعلانية، أو لافتة مرورية.

كما تتيح المنظومة إمكانية إعطاء أوامر مسبقة وثابتة للمركبة، مثل توجيه النظام لالتقاط صور تلقائية لأي سيارة تاريخية تمر بجوار المركبة دون الحاجة لتكرار الأمر في كل مرة.

وتتيح التقنية الجديدة حفظ الصور الملتقطة وإرسالها مباشرًا إلى الهاتف الذكي الخاص بالسائق لمراجعتها لاحقًا بعد ركن السيارة، فضلاً عن إمكانية دمّج الصور الملتقطة من عدة كاميرات خارجية من زوايا مختلفة لإنشاء مجسم ثلاثي الأبعاد للأجسام المصورة.

وتدرس تويوتا توظيف هذه الصور المباشرة للربط مع محركات البحث عبر شبكة الإنترنت لتوفير معلومات فورية للمستخدم عن المنتجات واللافتات التي التُقطت صورها، مما يجعل السيارة بمثابة أداة بحث بصري متحركة.

الحد من تشتت السائق وتوظيف تقنيات المساعدة الذاتية

تستهدف تويوتا من خلال هذا الابتكار معالجة واحدة من أبرز مشكلات أمان الطرق والمتمثلة في تشتت انتباه السائقين عند محاولتهم استخدام الهواتف الذكية لالتقاط صور للمشاهد أثناء القيادة، وهو تصرف يتسبب في وقوع حوادث مرورية متكررة.

ويتيح النظام الجديد تنفيذ هذه العملية تلقائيًا مع الحفاظ على معايير السلامة والأمان.

كما تتضمن براءة الاختراع أبعادًا إضافية ترتبط بتحليل البيانات الشخصية والصحية لمالك السيارة، حيث يمكن للمنظومة التعرف على اهتمامات السائق السابقة وتفضيلاته، إلى جانب قراءة البيانات الصحية مثل التوصيات الطبية بممارسة المشي.

وفي هذه الحالة، تستطيع المركبة اقتراح نقاط توقف مناسبة على مسار الرحلة وتوليد خرائط حرارية لتواجد المشاة، مع تحديد المناطق الهادئة أو المزدحمة بناءً على رغبة السائق في ممارسة المشي.

ورغم أن تسجيل براءة الاختراع لا يعني بالضرورة التطبيق الفوري في خطوط الإنتاج التجارية، إلا أنه يعكس توجه تويوتا لاستغلال مستشعرات السيارات الحديثة في تقديم خدمات مبتكرة تعزز تجربة القيادة والسلامة المرورية.