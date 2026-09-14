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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خدعة زيادة المعاش.. سيدتان تطرقان باب أرملة في الغربية والنهاية تكشف مفاجأة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

واقعة غريبة حدثت بأحد المنازل بمحافظة الغربية، حبث لم تكن السيدة تتوقع أن طرقًا عاديًا على باب منزلها سيقود إلى واقعة تكشف عن خطة سرقة أُعدت مسبقًا، سيدتان قدمتا نفسيهما باعتبارهما موظفتين بالمعاشات، وبدأتا الحديث عن إمكانية زيادة معاشها، مستغلين كون زوجها متوفيا، لكن تصرفاتهما أثارت الشك داخل نفس السيدة، لتنتهي الحيلة بانكشاف تفاصيل الواقعة كاملة.

البداية كانت يوم 7 سبتمبر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قطور بلاغًا من ربة منزل، أفادت فيه بأنها فوجئت بسيدتين تطرقان باب منزلها، وتزعمان أنهما موظفتان بالمعاشات، وطلبتا منها بعض المستندات اللازمة لزيادة معاشها.

وخلال الحديث، طلبت إحدى السيدتين الدخول إلى دورة المياه، الأمر الذي أثار ريبة صاحبة المنزل، خاصة مع شعورها بأن هناك شيئًا غير طبيعي في تصرفاتهما.

لم تنتظر السيدة طويلًا، واستغاثت بالأهالي، الذين تمكنوا من الإمساك بالسيدتين.

لكن المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد، فبينما كان الأهالي قد أمسكوا بالسيدتين، تدخل أحد الجيران، واصطحبهما بحجة تسليمهما إلى مركز الشرطة، إلا أنه لم يكن ينوي ذلك، حيث تمكن من مساعدتهما على الهرب.

وبعد فحص الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجار، وتبين أنه يعمل موظفًا بأحد المعاهد ومقيم في المنطقة ذاتها.

وبمواجهته، اعترف بما حدث، وكشف أن الأمر لم يكن تصرفًا عابرًا، بل كان جزءًا من خطة متفق عليها مع إحدى السيدتين بهدف سرقة صاحبة المنزل، على أن يتم اقتسام متحصلات السرقة فيما بينهم، بينما استعانت المتهمة الأخرى بالسيدة الثانية لتنفيذ الخطة.

واستكملت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتمكنت من ضبط السيدتين اللتين ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول، وتبين إقامتهما في نطاق محافظتي القاهرة والغربية.

وبمواجهتهما، أيدتا ما جاء في اعترافات المتهم، لتتكشف بذلك تفاصيل الخطة التي بدأت بطرق على باب منزل السيدة ، وانتهت بضبط المتهمين وكشف حقيقة ما كانوا يخططون له.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الغربية موظفتين المعاشات

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