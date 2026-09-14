كاميرات المراقبة ترصد الواقعة.. لص يسرق خلاط مياه من مسجد في مصر الجديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد واقعة سرقة داخل أحد المساجد بمنطقة مصر الجديدة، بعدما أقدم شخص على الاستيلاء على خلاط مياه من داخل المسجد، في واقعة أثارت حالة من الاستياء بين المتابعين.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الشخص أثناء وجوده داخل المسجد، قبل أن يتوجه إلى مكان وجود خلاط المياه ويقوم بفكه والاستيلاء عليه، ثم يغادر المكان.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب والاستنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن السرقة وقعت داخل أحد بيوت الله، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف هوية المتهم ومحاسبته.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، معربين عن استيائهم من الواقعة، ومؤكدين أن دور العبادة يجب أن تظل أماكن آمنة ومحفوظة، ولا يصح أن تكون عرضة لمثل هذه التصرفات.