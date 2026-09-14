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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كاميرات المراقبة ترصد الواقعة.. لص يسرق خلاط مياه من مسجد في مصر الجديدة

لص يسرق خلاط مياه من مسجد في مصر الجديدة
لص يسرق خلاط مياه من مسجد في مصر الجديدة
علا محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد واقعة سرقة داخل أحد المساجد بمنطقة مصر الجديدة، بعدما أقدم شخص على الاستيلاء على خلاط مياه من داخل المسجد، في واقعة أثارت حالة من الاستياء بين المتابعين.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الشخص أثناء وجوده داخل المسجد، قبل أن يتوجه إلى مكان وجود خلاط المياه ويقوم بفكه والاستيلاء عليه، ثم يغادر المكان.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب والاستنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن السرقة وقعت داخل أحد بيوت الله، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف هوية المتهم ومحاسبته.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، معربين عن استيائهم من الواقعة، ومؤكدين أن دور العبادة يجب أن تظل أماكن آمنة ومحفوظة، ولا يصح أن تكون عرضة لمثل هذه التصرفات.

مقطع فيديو مصر الجديدة منطقة مصر الجديدة مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو

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