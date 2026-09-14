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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفيرة رومانيا بالقاهرة تعزيز التعاون والشراكات الصناعية

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي
كريم الخطيب

استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الدولة للإنتاج الحربي بسفيرة رومانيا بالقاهرة والوفد المرافق لها، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون الثنائي وفتح آفاق للشراكة الاستراتيجية مع الشركات الرومانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتاحة وتحقيق المصالح المشتركة.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات وبحث فرص التعاون المستقبلية، بما يسهم في تعزيز العلاقات (المصرية - الرومانية) ودعم الشراكات الصناعية والاستثمارية بين الجانبين.


توسيع قاعدة الشراكة الاستراتيجية مع الشركات العالمية


وأوضح "جمبلاط" أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي تتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.

وأشار الوزير إلى الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز أوجه التعاون الدولي وتوسيع قاعدة التعاون مع الشركات العالمية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة، بما يدعم تطوير القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مؤكدًا أن الوزاة منفتحة على مختلف فرص التعاون التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعم جهود توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة.


ما تمتلكه الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية تعزز فرص التعاون الثنائي


من جانبها، أعربت السفيرة أوليفيا تودرين عن تقديرها لما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من قدرات تصنيعية متميزة وخبرات متراكمة، مشيدةً بفرق عمل الإنتاج الحربي، وما تحظى به الوزارة من سمعة طيبة بالقطاع الصناعي والتزامها بتنفيذ المشروعات المشتركة طبقًا للتوقيتات الزمنية المحددة ووفقًا للمعايير العالمية.

وأكدت سفيرة رومانيا بالقاهرة حرص بلادها على دعم وتعزيز أوجه التعاون مع الجانب المصري، مشيرةً إلى أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بين الجانبين.

وزير الدولة للإنتاج الحربي وزارة الإنتاج الحربي صلاح سليمان جمبلاط رومانيا

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