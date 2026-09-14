أنا ابن الزمالك.. حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الأهلي

كشف الناقد الرياضي حامد وجدي، عن كواليس محاولة أحد وكلاء اللاعبين جس نبض حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك، بشأن إمكانية الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب رفض الفكرة بشكل قاطع في الوقت الحالي.

حسام عبد المجيد

وقال حامد وجدي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «كان في أحد الوكلاء اتكلم مع شقيق حسام عبدالمجيد قبل رحيله عن الزمالك عن إمكانية انتقاله للنادي الأهلي، وكان قالهم مش مشكلة، بس إيه العرض وتفاصيله؟».

وأوضح أن الوكيل تحدث مع شقيق حسام عبدالمجيد بشأن إمكانية خروج اللاعب للاحتراف ثم العودة إلى مصر من بوابة الأهلي، وهو ما نقله شقيقه إلى مدافع الزمالك.

وأضاف: «اللي حصل إن الوكيل عرض على شقيق حسام عبدالمجيد إنه يخرج برة ويرجع الأهلي، وحسام وصل له الكلام من شقيقه».

وتابع: «لكن حسام عبدالمجيد رفض بشكل قاطع، وقال مش هاروح الأهلي وأعمل زي اللي عملوا، أنا ابن نادي الزمالك ومتربي داخل النادي، ومش هاعمل زي اللي حصل».

وأشار حامد وجدي إلى أن رفض حسام عبدالمجيد الانتقال إلى الأهلي في الوقت الحالي لا يعني استحالة حدوث الصفقة مستقبلًا، مؤكدًا أن كل الاحتمالات تظل واردة.

وقال: «مش معنى كده إن حسام ممكن ما يروحش الأهلي، كل شيء وارد في المستقبل».

وكشف الناقد الرياضي عن تحرك آخر من جانب نادي بيراميدز، موضحًا: «مسئولي بيراميدز اتكلموا مع أحد مدافعي الزمالك علشان يستطلعوا رأي حسام عبدالمجيد، لكن اللاعب رفض، ولكن في النهاية كل الأمور واردة مستقبلًا».

محمد عبد المنعم كخيار أول

وأوضح أن النادي الأهلي يضع محمد عبد المنعم كخيار أول لتدعيم خط الدفاع، بينما يأتي حسام عبدالمجيد كخيار ثانٍ، قائلًا: «النادي الأهلي عايز محمد عبدالمنعم أولًا، وحسام عبدالمجيد رقم 2».

وتحدث حامد وجدي عن إمكانية انتقال حسام عبدالمجيد إلى الأهلي، موضحًا أن شهر يناير قد يكون موعدًا محتملًا لإتمام الصفقة، وفقًا لبنود تعاقد اللاعب مع ناديه البلغاري.

وأضاف: «الأهلي لو أراد ضم حسام هيكون في يناير، لأن التعاقد مع ناديه إنه لابد من إبلاغ الزمالك أولًا، والزمالك حاليًا موقوف قيده وصعب يتعاقد مع لاعب».

واستكمل: «أما في الصيف بقى كل شيء وارد، والنادي البلغاري لازم يبلغ الزمالك وينتظر 15 يوم قبل اتخاذ خطوة لبيعه».

واختتم حامد وجدي حديثه بالإشارة إلى واقعة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي، قائلًا: «حتى بدليل إن إمام عاشور كان جاي الزمالك والزمالك مكانش فيه فلوس، فبالتالي إمام راح الأهلي، فالله أعلم هل هييجي وقتها أم لا؟».