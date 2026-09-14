شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

يعد التهابات العصب السابع والذي يعرف بشلل العصب السابع من الأمراض المنتشرة نسبيا، ومع أن هناك العديد من الأسباب التى قد تؤدى إلى التهاب العصب السابع إلا أن أكثر الحالات تكون مجهولة السبب وهو ما يعرف بشلل بِل.

وتتأثر فرص التعافى الكامل من التهابات العصب السابع بسرعة العلاج بعد ظهور الأعراض، لذلك من المهم أن نكون جميعا على دراية بـ أعراض العصب السابع وبأهمية استشارة الطبيب فور ظهورها .

ما هو العصب السابع؟

العصب السابع هو أحد الأعصاب المسئولة عن التحكم في عضلات الوجه، بحيث يتواجد على جانبي الوجه يمينًا ويسارًا، ويظهر هذا العصب في حركات الوجه التي تعبر عن البكاء أو الابتسامة.

ما هي وظيفة العصب السابع؟

يعتبر العصب السابع، من أهم الأعصاب الموجودة في الوجه، تتمثل أهميته في إمداد عضلات الوجه بالإشارات الحركية المطلوبة، حيث يمتد العصب السابع بالعصب السمعي، بتراكيب الأذن الوسطى، وحتى الثقبة الإبرية الخشائية، مرورًا بالغدة النكفية، التي تكون بمثابة انطلاقة لأفرع العصب المختلفة الممتدة لعضلات الرقبة والوجه.

ما هو التهاب العصب السابع؟

التهاب العصب السابع، من الحالات المرضية غير المؤلمة والتي تسبب الضعف المفاجئ في عضلات الوجه الجانبية، ومن ثم يتحول إلى شلل تام على جانب الوجه المصاب.

ويعرف أيضًا التهاب العصب السابع، بالعديد من الأسماء الأخرى، مثل الشلل النصفي للوجه، أو شلل بل، وذلك نسبة إلى الطبيب البريطاني تشارلز بل، مكتشف مرض العصب السابع، والذي اكتشفه عام 1829، ونجح في التعرف عليه بشكل كبير غير أنه أكد أن هذا المرض يصيب فقط الأشخاص فوق سن الـ 40 عامًا. إلا أن هذه المعلومة ثبت عدم صحتها بعد ذلك حيث أن الدراسات الحديثة أثبت أن التهاب العصب السابع من الممكن أن يصيب كافة الفئات العمرية دون تمييز ووفق العديد من الأسباب والعوامل.

اعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

تختلف الأعراض التي تدل على إصابة العصب السابع تبعاً للسبب الأساسي، و قد تشمل بعض الأعراض أو العلامات التحذيرية المحتملة قبل حدوث التهاب العصب السابع ما يلي:

ألم أو إزعاج خلف الأذن في الجانب المصاب.

ظهور علامات مبكرة لضعف عضلات الوجه.

الحمى الطفيفة.

تغيرات في مظهر الفم.

تقلصات أو حركات غير معتادة في الجانب المصاب.

قد تشير هذه الأعراض إلى بدء إصابة أو تلف في العصب السابع ، و من الضروري طلب العناية الطبية إذا واجهت أي من هذه العلامات التحذيرية للحصول على التشخيص والعلاج الأمثل.

أعراض العصب السابع المبكرة

تظهر أعراض العصب السابع عادة بشكل مفاجئ وتتطور خلال 24-48 ساعة، و من المهم التعرف على هذه الأعراض مبكراً لضمان العلاج السريع والفعال.

الأعراض المبكرة (خلال أول 24 ساعة):

ألم خلف الأذن أو في الفك

تنميل أو خدر في جانب واحد من الوجه

صعوبة في الكلام أو نطق بعض الحروف

جفاف العين أو الفم من الجانب المصاب

أعراض العصب السابع

1. ضعف أو شلل في عضلات الوجه في جانب واحد.

2. صعوبة في تكوين تعابير الوجه الطبيعية، مثل الابتسام أو التحديق أو تحريك الجفن.

3. تدلي زاوية الفم وترهل الحاجب.

4. فقدان الإحساس في الوجه.

5. الصداع.

6. جفاف أو زيادة حساسية العين في الجهة المصابة بسبب انخفاض إنتاج الدموع.

7. فقدان لحاسة التذوق خاصة الجهة الأمامية من اللسان.

8. فرط حساسية السمع في الأذن المتأثرة.

9. عدم القدرة على إغلاق العين في الجهة المتأثرة من الوجه.

تشخيص وعلاج التهاب العصب السابع



في حالات الإصابة بالتهاب العصب السابع، يبدأ الطبيب في تشخيص الحالة، بهدف التوصل إلى السبب الرئيسي في حدوث الالتهاب، وذلك من خلال عدة فحوصات، يبدأها بإجراء الفحص السريري، ومن ثم استخدام فحص يطلق عليه اسم MEG أي فحص التخطيط الكهربائي، أو إجراء الأشعة السينية، أو أشعة الرنين المغناطيسي.

علاج التهاب العصب السابع

عقب ذلك يبدأ الطبيب في تحديد العلاج المناسب للمريض، من بين الأدوية الآتية وذلك حسب كل حالة:

-دواء بريدنيزولون: يساعد هذا الدواء على التقليل من حدة الالتهابات، مما يساهم في سرعة شفاء العصب السابع.

-الأدوية المضادة للفيروسات: عادةً ما يصف الطبيب أحد الأدوية المضادة للفيروسات مثل دواء آسيكلوفير، للاستعمال بجانب دواء بريدنيزولون.

-قطرات ترطيب العين: أما هذه القطرات يلجأ إليها الطبيب بهدف القضاء على مشكلة جفاف العين، وذلك من خلال استخدامها خلال فترات النهار فقط.

اعراض العصب السابع



تختلف اعراض العصب السابع أو اعراض التهاب العصب السابع عن أي مرض آخر خاصةً وإنها تظهر بشكلٍ واضح ومفاجئ دون سابق إنذار بأحد جانبي الوجه بعد لحظات من الإصابة به.

تتمثل هذه الأعراض والعلامات في النقاط التالية:



-انحراف الفم بشكل واضح.

-صعوبة التحدث.

-تدميع العين بشكل تلقائي وملحوظ ومفرط.

-نزول لعاب الفم بطريقة ملحوظة.

-عدم الإحساس بالشفتين بالجانب المصاب.

-صعوبة في تناول ومضغ الطعام.

-الشعور بتنميل شديد في الجانب المصاب خلف الأذن.

-تقلصات شديدة في عضلات الوجه.

-عدم القدرة على التحكم في جفون ورموش العين.

--فقدان حاسة التذوق.

الشعور بالصداع المتكرر وعدم القدرة على تحمل سماع أي أصوات مرتفعة.

-احمرار العين.

تمارين علاج العصب السابع

التمارين المنتظمة تساعد في تسريع الشفاء ومنع المضاعفات، و تبدأ التمارين عادة بعد أسبوعين من بداية الأعراض.

تمارين أساسية (3 مرات يومياً):

1. تمارين الجبهة:

التمرين: رفع الحاجبين لمدة 5 ثواني

التكرار: 10 مرات

الهدف: تنشيط عضلات الجبهة

2. تمارين العين:

إغلاق لطيف: أغمض العين بلطف 10 مرات

إغلاق قوي: أغمض بقوة لمدة 5 ثواني، كرر 5 مرات

الرمش: رمش سريع 20 مرة

3. تمارين الخد:

نفخ الخدين: احبس الهواء في الخدين لمدة 5 ثواني

المضغ: اجعل حركة المضغ بدون طعام

التمرير: مرر الهواء من خد لآخر



4. تمارين الشفاه:

الابتسام: ابتسم لمدة 5 ثواني، استرح، كرر 10 مرات

العبوس: اعبس لمدة 5 ثواني

التقبيل: اجعل شفتيك كوضعية التقبيل

تدليك الوجه:

الطريقة: حركات دائرية لطيفة بأطراف الأصابع

المدة: 5-10 دقائق يومياً

المناطق: الجبهة، الخدين، حول الفم

الزيوت: زيت اللوز أو الجوجوبا لترطيب إضافي