أعراض الزائدة وطريقة علاجها.. انتبه لهذه العلامات

يُعد التهاب الزائدة الدودية من الأسباب الشائعة لآلام البطن المفاجئة والشديدة، ويتميز عادةً بأعراض مميزة تسهّل على الأطباء تشخيصه، لكن مع ذلك، يوجد أعراض أخرى أقل شيوعاً لالتهاب الزائدة الدودية يجب معرفتها أيضاً.

ما هي الزايدة في الجسم؟

تشبه الزائدة الدودية شكل الإصبع، وهي عبارة عن بروز صغير مجوف يتصل بالأمعاء الغليظة ويقع تحديدًا في الجهة اليمنى أسفل البطن.

ورغم صغر حجمها الذي لا يتجاوز 10 سنتيمترات، يعد التهاب الزائدة الدودية من أكثر مشكلات الجهاز الهضمي المهددة للحياة انتشارًا على مستوى العالم.

ما وظيفة الزائدة في الجسم؟

استنادًا إلى اسمها “الزائدة” يعتقد كثيرون أنه لا أهمية لوجود الزائدة الدودية في الجسم، والحقيقة ليست كذلك؛ فجدارها مبطن بعديد من الخلايا المناعية التي تحمي القولون من العدوى والالتهابات، كما أنه يفرز سائلًا مخاطيًا يساعد في تسهيل عملية الإخراج، ونظرًا إلى صغر حجمها وضيق قطرها يمكن أن تصاب بالانسداد .

أسباب التهاب الزائدة

الإمساك المزمن وتراكم الفضلات عند مدخلها.

ابتلاع بذور الفاكهة أو غيرها مما لا يُهضم من الطعام وقد يعلق عند فتحة الزائدة الدودية مسببًا انسدادها.

تقلص العضلات الموجودة عند فوهة الزائدة وانقباضها إثر إصابة القولون بالالتهاب.

في إثر ذلك يحتبس المخاط داخل الزائدة وتتسبب البكتيريا الموجودة بها في تآكل خلايا نسيجها مسببه التهابه؛ ومن ثم تظهر أعراض الزايدة الدودية، والتي تبدأ عادةً بالشعور بألم مفاجئ في محيط السرة يتركز فيما بعد في منطقة الحوض -تحديدًا في الجهة اليمنى حيث توجد الزائدة الدودية.

أعراض الزائدة

يبدأ الألم في الجزء العلوي من البطن أو حول السرة، ثم يحدث الغثيان والقيء وبعد مرور بضع ساعات يزول الشعور بالغثيان وينتقل الألم إلى الجزء السفلي الأيمن من البطن.

وأعراض الزائدة الدودية تتسم بكونها مفاجئة وحادة لدرجة قد توقظ المريض من نومه، كما أنها تشتد عند:

السعال أو العطس.

المشي أو الانحناء أو أداء أي حركات مفاجئة.

ثني الركبتين باتجاه البطن.

الضغط على الجهة اليمنى للبطن.

أعراض الزائدة الدودية الشائعة



كيف اعرف ألم الزايدة؟

ألم البطن هو العرض الأكثر شيوعًا لالتهاب الزائدة الدودية، يبدأ عادةً بالقرب من السرة، ثم ينتقل إلى الجزء الأيمن السفلي من البطن،

ويتميّز هذا الألم عن آلام البطن الأخرى أنه: حاد ومفاجئ.

شديد ويختلف عن أي ألم سابق مألوف.

يبدأ فجأة، وقد يوقظك من النوم.

يزداد سوءًا مع الحركة، أو السعال، أو العطس.

يتطور ويزداد سوءاً خلال أقل من 48 ساعة عند الأغلب.

الأعراض الأخرى الشائعة التي قد تترافق مع ألم البطن في التهاب الزائدة الدودية

الغثيان (61-92% من الحالات).

فقدان الشهية (74-78% من الحالات).

التقيؤ (50% من الحالات).

أعراض الزائدة الدودية عند الأطفال

قد لا تظهر أعراض الزائدة الدودية بشكل واضح على الأطفال الصغار لعدم قدرتهم على وصف شعورهم بدقة، لذا من المهم استشارة الطبيب أو الذهاب إلى الطوارئ فوراً في حال ملاحظة ألم غير طبيعي عند طفلك، أو إذا ظهرت عليه أعراض عدم الارتياح، مثل: زيادة الحركة والبكاء.

ضعف التغذية أو عدم الرغبة لشرب الحليب.

رفض المشي من شدة الألم.

علاج التهاب الزائدة

-الاستئصال الجراحي للزائدة الدودية

-استعمال المضادَّات الحيوية والسوائل عن طريق الوريد

تُعدُّ الجراحة هي العلاج الرئيسي لالتهاب الزائدة وقد يؤدي تأخير الجراحة حتى التَّأكُّد من معرفة سبب ألم البطن إلى حدوث الوفاة: حيث يمكن أن تتمزَّقَ الزائدة المصابة بالعدوى بعد أقل من 36 ساعة من بَدء الأعراض.

يجب تقديم السوائل والمضادَّات الحيويَّة عن طريق الوريد واستئصال الزائدة عند وضع تشخيص التهاب الزائدة الدودية.

استئصال الزائدة

يمكن للطبيب في أثناء إجراء العملية الجراحيَّة استئصال الزَّائدة الدودية حتَّى وإن كانت غير مُلتهبة وذلك لاستبعاد مخاطر التهابها في المستقبل.

وقد وُجِدَت رغبةٌ حديثةٌ في أن تقتصرَ معالجة التهاب الزَّائدة على استعمال المضادَّات الحيويَّة، بحيث يمكن تأجيل الجراحة أو تجنُّبها.على الرغم من أن هذا العلاج قد يكون ناجحًا عند بعض الأشخاص، إلا أن العديد منهم يحتاجون إلى الجراحة في نهاية المطاف.لا يزال يُنظر إلى الاستئصال الجراحي للزائدة على أنه العلاج الأكثر فعالية وبالتالي الإجراء الموصى به عادةً لعلاج التهاب الزائدة.