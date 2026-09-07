بريطانيا تعترض قاربا يقل 140 مهاجرا في بحر المانش

اعترض خفر السواحل البريطاني قاربًا على متنه نحو 140 مهاجرًا غير نظامي في بحر المانش، أثناء توجهه إلى السواحل البريطانية قادمًا من شمال غربي فرنسا.

وشاركت في عملية الاعتراض عدة وحدات إنقاذ، إلى جانب مروحية وطائرة تابعة لخفر السواحل البريطاني، فيما كان القارب في طريقه إلى ساحل مقاطعة هامبشاير الإنجليزية.

ونقل المهاجرون إلى قوارب تابعة للمؤسسة الملكية الوطنية لإنقاذ الحياة في البحر «RNLI»، قبل إيصالهم إلى مدينة بورتسموث، تمهيدًا لنقلهم إلى مركز «مانستون» في مقاطعة كنت، حيث يحتجز المهاجرون الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي.

وتعد عمليات عبور بحر المانش من أبرز تحديات الهجرة التي تواجه بريطانيا، إذ عبر أكثر من 205 آلاف مهاجر القنال منذ عام 2018 على متن قوارب صغيرة، في أزمة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة وأصبحت من الملفات السياسية والأمنية الأكثر حساسية في البلاد.