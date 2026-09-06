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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح معرض «أهلاً مدارس 2026» في الإسماعيلية بتخفيضات تصل إلى 35%

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح
الإسماعيلية انجي هيبة

افتتح اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، و اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية، معرض «أهلاً مدارس 2026» بنادي المنتزه بحي ثالث الإسماعيلية.

وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الافتتاح حضور اللواء الدكتور أيمن شاهين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، و أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وهيئة المكتب، جلال الطاهر نائب أول ، أسامة العدوي نائب ثان، احمد سامي سليم  امين صندوق مساعد، أمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس سيدات الاعمال،  أحمد موسي، علي العدوي، حاتم العدوي، صابر همام ، كمال حمودة ، محمد فايق، محمد السيد مدير عام الغرفة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وعضوات مجلس سيدات الأعمال.

أقيم المعرض على مساحة 1200 متر مربع، ويستمر لمدة شهر، بمشاركة نحو 50 عارضًا وعارضة يمثلون عددًا من الشركات، وسيدات الأعمال، وجهاز «مستقبل مصر»، إلى جانب مصانع المنطقة الصناعية والمنطقة الاقتصادية بالقنطرة غرب.
 

ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من مستلزمات العام الدراسي، تشمل الملابس والأحذية والحقائب والمستلزمات المدرسية والمنتجات الجلدية، بالإضافة إلى ماكينات التصوير والأحبار والأثاث المكتبي، بتخفيضات تتراوح بين 20% و35% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

كما يركز المعرض على دعم المنتج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، من خلال إتاحة منتجات مصرية الصنع، مع تخصيص أقسام للسلع الغذائية الأساسية والأجبان والعصائر ومحال الجزارة، بما يوفر احتياجات الأسرة في مكان واحد وبأسعار مخفضة.

وتشارك مديرية الصحة بالإسماعيلية في فعاليات المعرض من خلال تقديم خدمات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» للمترددين، ضمن الخدمات المصاحبة للمعرض.

وخلال جولته، تفقد محافظ الإسماعيلية مختلف أقسام المعرض، واستمع إلى مطالب العارضين، مؤكدًا أهمية توفير بيئة مناسبة لهم، كما التقى عددًا من المواطنين واستمع إلى شكاواهم، موجّهًا بالعمل على بحثها وتلبيتها في إطار القانون.

وأكد اللواء نبيل حسب الله أن إقامة معرض «أهلاً مدارس 2026» تأتي بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيدًا بمشاركة شباب الإسماعيلية وسيداتها وكبار السن من أصحاب العزيمة، وموجهًا الشكر إلى تجار الإسماعيلية على مبادرتهم بخفض الأسعار وتوفير السلع والمستلزمات الدراسية للمواطنين.

وفي ختام جولته، شدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للمعرض طوال فترة إقامته، لضمان التزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، بما يحقق الهدف من إقامة المعرض ويضمن استفادة المواطنين من العروض المقدمة.لو حابة،

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