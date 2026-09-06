وزير الاستثمار: منصة متكاملة لتيسير إجراءات المستثمرين وربط الجهات الحكومية

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ منصة متكاملة تستهدف دعم زيادة رؤوس الأموال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وقال محمد فريد صالح، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المنصة تهدف إلى إنهاء جميع أوراق وإجراءات المستثمرين من خلال منظومة متكاملة، تعتمد على ربط الجهات الحكومية المعنية وتنسيق الإجراءات فيما بينها، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء التراخيص والموافقات.

تسهيل ممارسة الأعمال

وأشار إلى أن تطوير هذه المنظومة يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين ويدعم التوسع في الاستثمارات.