وزير الاستثمار: تأسيس 26 ألف شركة خلال 6 أشهر بزيادة 20%

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر شهدت تأسيس نحو 26 ألف شركة خلال 6 أشهر، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تحسنًا في بيئة تأسيس الشركات وجاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.

وقال محمد فريد صالح، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن المدة المستغرقة لتأسيس الشركة في مصر تتراوح حاليًا بين 24 و48 ساعة، في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتيسير عملية تأسيس الشركات، بما يسهم في دعم رواد الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات الجديدة.

الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن تسريع إجراءات تأسيس الشركات يمثل أحد المحاور المهمة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال وخلق فرص عمل جديدة.