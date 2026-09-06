سقوط لص حاول سرقة مواسير تكيف في مصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لمحاولته سرقة المواسير الخاصة بتكييف أحد المنازل بمصر الجديدة بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالشروع فى سرقة مواسير التكييف الخاصة بمنزله ، وفراره عقب إكتشافه بأنه يتم تصويره.



وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الدقهلية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.