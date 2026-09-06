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لمدة 10 أيام .. تحويلات مرورية في شارع ابن سندر بالقاهرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لمدة 10 أيام .. تحويلات مرورية في شارع ابن سندر بالقاهرة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
مصطفى الرماح

تُعيّن الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، بالتزامن مع استكمال أعمال الإصلاح بشارع ابن سندر، بنطاق حي الزيتون، بداية من تقاطعه مع شارع سراي القبة حتى تقاطعه مع شارع بني عقيل، اعتبارًا من الساعة 12:05 صباح يوم الثلاثاء 7-9-2026، ولمدة 10 أيام.

ويستلزم ذلك تنفيذ أعمال الغلق الكلي لشارع ابن سندر، وتحويل حركة المركبات على النحو التالي:

- الاتجاه القادم من بداية شارع ابن سندر يسلك يمينًا شارع ميدان سراي القبة «قبل منطقة الأعمال»، ثم يسارًا شارع الشفا، ثم يسارًا شارع بني عقيل، ثم يمينًا شارع ابن سندر «بعد منطقة الأعمال».

ومن جهتها، تُعيّن الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور القاهرة كثافات مرورية شارع إبن سندر

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