القبض على سباك أتلف سقف منزل شقيقه بالمعادى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شقيقه لقيامه بإحداث تلفيات بسقف مسكنه معرضاً حياته وأسرته للخطر بالمعادى بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) وبسؤاله قرر بتضرره من "شقيقه من الأم" لقيامه بالإهمال فى أعمال السباكة بمسكنه مما أدى إلى حدوث تلفيات بالسقف الخاص بمسكنه.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (حداد "شقيق القائم على النشر" - مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





