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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية يستقبل وفد نقابة الأطباء لبحث تطوير المنظومة الصحية وتعزيز التعاون المشترك

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وفد نقابة أطباء الغربية برئاسة الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود النقابة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية خلال اللقاء تقديره للدور الذي يقوم به الأطباء في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على استمرار التواصل مع النقابة والاستماع إلى رؤى ومقترحات الأطباء، بما يدعم تطوير منظومة العمل الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى. 

وأوضح أن القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير، وأن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تذليل أي معوقات تواجه تقديم الخدمة الصحية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية ونقابة الأطباء، باعتباره أحد عوامل دعم المنظومة الصحية وتحقيق أفضل خدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل مساندة القطاع الطبي والأطقم الطبية، والعمل على توفير كل سبل التعاون التي تسهم في أداء الأطباء لرسالتهم على الوجه الأمثل، فيما أعرب وفد النقابة عن تقديره لحرص المحافظة على فتح قنوات التواصل والتنسيق المستمر لخدمة الأطباء والمواطنين بمحافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل وفد نقابة الأطباء تحسين خدمات المواطنين

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