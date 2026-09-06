ركلة جزاء غير صحيحة.. قرارات حاسمة للجنة الحكام في الوقائع المثيرة بمباريات الأهلي والزمالك والجونة

حسمت لجنة الحكام الجدل بشأن عدد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل خلال مواجهتي الزمالك والسويس بتروجيت والجونة والمقاولون العرب.

وأكد تحليل لجنة الحكام عدم وجود ركلة جزاء لصالح شيكوبانزا خلال المباراة حيث أن الحالة لا تستوجب احتساب ركلة جزاء.

كما رأت اللجنة أن ركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح المقاولون العرب أمام الجونة غير صحيحة.

كما أكدت اللجنة أن عمرو الجزار مدافع الأهلي نجح في لعب الكرة بشكل كامل ولم يرتكب أي حركة إضافية أمام لاعب سموحة تؤدي إلى إعاقة والالتحام الذي حدث طبيعي وامتداد لحركة لعبه للكرة وقررت اللجنة صحة قرار الحكم باستمرار اللعب.