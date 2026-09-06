هالاند لـ أيوب بوعدي: بتتكلم لغات إيه؟.. الإجابة مفاجئة

شهدت أجواء مانشستر سيتي موقفًا طريفًا جمع النجم النرويجي إيرلينج هالاند وزميله المغربي الشاب أيوب بوعدي، المنضم حديثًا إلى الفريق الإنجليزي قادمًا من ليل الفرنسي في صفقة قياسية.

وخلال حديث جمع الثنائي، حاول هالاند التعرف على اللغات التي يجيدها بوعدي، حيث سأله: «هل تتحدث الإنجليزية؟ الفرنسية؟ الألمانية؟».

ورد بوعدي بأنه لا يتحدث الألمانية، ليواصل هالاند ممازحته قائلًا: «ولا شيء؟».

وأجاب بوعدي بأنه لا يتحدث أي لغة أخرى، لكنه يعرف بعض الكلمات باللغة النرويجية، وهو ما أثار دهشة هالاند الذي سأله: «النرويجية؟ حقًا؟ ماذا تعرف؟».

وجاء رد بوعدي بشكل طريف ومفاجئ، بعدما قال إنه يعرف بعض الكلمات البذيئة فقط باللغة النرويجية، وسط أجواء من الضحك بين الطرفين.

وانضم بوعدي إلى مانشستر سيتي قادمًا من ليل، ووقع عقدًا لمدة 5 سنوات ليستمر مع الفريق حتى عام 2031، ليبدأ مشواره مع النادي الإنجليزي إلى جوار هالاند وبقية نجوم الفريق.