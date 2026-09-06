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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد السيد يعود لتدريبات الزمالك الجماعية بعد التعافي من الإصابة

محمد السيد
محمد السيد
حسن العمدة

شارك محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة أبوقير للأسمدة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


جاء ذلك بعد التأكد من جاهزية اللاعب للمشاركة في التدريبات، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب السويس بتروجت، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري، بالتواء في كاحل القدم، وتسببت في غيابه عن مباراة إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبوقير للأسمدة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

محمد السيد نادي الزمالك الزمالك أبوقير للأسمدة

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