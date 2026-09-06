طريق الزمالك.. إيجلز الكونغولي يهزم الجيش الرواندي ويقترب من مواجهة الفارس الأبيض

حقق فريق إيجلز الكونغولي فوزًا ثمينًا على ضيفه الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2026-2027.

ووضع الفريق الكونغولي بهذا الانتصار قدمًا في الدور التمهيدي الثاني، بعدما نجح في تحقيق أفضلية قبل مباراة الإياب المقرر إقامتها في العاصمة الرواندية كيجالي يوم السبت المقبل.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة بالنسبة للزمالك، بعدما أوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا الفائز من مواجهة إيجلز الكونغولي والجيش الرواندي في طريق الفريق الأبيض بالدور التالي، حال نجاحه في تخطي إيه إس بورت الجيبوتي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور التمهيدي الأول، ليقترب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل قبل مباراة الإياب.

وينتظر الزمالك حسم مواجهة إيجلز والجيش الرواندي للتعرف بشكل نهائي على منافسه المحتمل في الدور التمهيدي الثاني، في ظل رغبة الفريق الأبيض في مواصلة مشواره القاري والوصول إلى دور المجموعات.