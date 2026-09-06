أسباب تأجيل الزمالك للتجديد لـ أحمد فتوح.. المستحقات والمدير الرياضي كلمة السر | خاص

تترقب جماهير نادي الزمالك موقف عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على العناصر الأساسية التي تمثل إضافة للفريق، وتجنب تكرار أزمات عقود اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وتنتهي عقود أحمد فتوح، وناصر منسي، ومحمد عواد، ومهدي سليمان مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، بينما تسعى إدارة النادي إلى الإبقاء على عدد من هؤلاء اللاعبين، ويأتي في مقدمتهم أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق.

وقررت إدارة الزمالك تأجيل فتح ملف تجديد عقد أحمد فتوح خلال الفترة الحالية، على أن يتم التحرك في التوقيت المناسب خلال الفترة المقبلة، وذلك لعدة أسباب تتعلق بظروف الفريق والنادي.

انشغال الزمالك بالمباريات والمستحقات

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن السبب الأول وراء تأجيل مفاوضات تجديد عقد أحمد فتوح يعود إلى انشغال الفريق بخوض عدد من المباريات المهمة في بطولتي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، وهو ما جعل تركيز الإدارة والجهاز الفني منصبًا على الاستحقاقات الحالية.

ومن المنتظر أن تشهد فترة التوقف الدولي المقبلة، المقرر إقامتها قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، بداية التحرك بشكل أكبر في ملف فتوح، من خلال جس نبض اللاعب والتعرف على موقفه من الاستمرار مع الفريق، إلى جانب محاولة وضع الخطوط العريضة بشأن تجديد عقده.

أما السبب الثاني، فيتعلق بوجود مستحقات مالية متأخرة لصالح أحمد فتوح لدى نادي الزمالك، حيث تفضل الإدارة تسوية هذه المستحقات أولًا قبل الدخول في مفاوضات جادة مع اللاعب ووكيله بشأن العقد الجديد، من أجل توفير أجواء مناسبة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

المدير الرياضي يحسم موقف فتوح

ويرتبط السبب الثالث بعدم حسم موقف المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، خاصة بعد رحيل جون إدوارد وعدم تعيين بديل له حتى الآن.

وقد يتغير موقف ملف تجديد أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة عقب تعيين مدير رياضي جديد، خاصة أن التجديد سيكون أحد الملفات المهمة التي تنتظر المسؤول الجديد، في الوقت الذي يأتي فيه حسام الزناتي ضمن أبرز المرشحين لتولي المنصب.

وتسعى إدارة الزمالك إلى حسم ملف عقود اللاعبين مبكرًا، للحفاظ على استقرار الفريق وتجنب دخول أي من العناصر الأساسية في فترة الانتظار الأخيرة من عقودهم، بما قد يفتح الباب أمام عروض أو مفاوضات من أندية أخرى.