قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد تشيلسي
عام دراسي تحت النار.. التصعيد الإسرائيلي يلاحق الفلسطينيين في غزة والضفة
خارج أرضه.. بيراميدز يفوز على جورماهيا الكيني بثنائية نظيفة بدوري أبطال إفريقيا
ختام فعاليات معسكر إعداد مراقبي الحكام بمشاركة 60 مراقبا
وظائف في المدارس الخاصة2026.. الشروط وطريقة التقديم
من كييف إلى طهران.. أي الجبهتين أثقل على ميزانية البنتاجون؟
تراجع نفوذ إيران في مضيق هرمز مع اشتداد الحصار الاقتصادي الأمريكي
رايت : مستوى عبور النفط في مضيق هرمز بلغ 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي
محافظة القدس تحذر من التصاعد المتسارع في قرارات الاحتلال بإبعاد المقدسيين عن الأقصى
ميلي يشعل أزمة فوكلاند.. عقوبات مرتقبة على شركات بريطانية وإسرائيلية بسبب التنقيب عن النفط
أذكار المساء بعد صلاة العصر.. اغتنم فضلها الآن بـ 3 تسابيح ودعاء الرسول
المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 92 سفينة تجارية وتعطيل 3 والصعود إلى سفينتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسباب تأجيل الزمالك للتجديد لـ أحمد فتوح.. المستحقات والمدير الرياضي كلمة السر | خاص

أحمد فتوح
أحمد فتوح
حسن العمدة

تترقب جماهير نادي الزمالك موقف عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على العناصر الأساسية التي تمثل إضافة للفريق، وتجنب تكرار أزمات عقود اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وتنتهي عقود أحمد فتوح، وناصر منسي، ومحمد عواد، ومهدي سليمان مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، بينما تسعى إدارة النادي إلى الإبقاء على عدد من هؤلاء اللاعبين، ويأتي في مقدمتهم أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق.

وقررت إدارة الزمالك تأجيل فتح ملف تجديد عقد أحمد فتوح خلال الفترة الحالية، على أن يتم التحرك في التوقيت المناسب خلال الفترة المقبلة، وذلك لعدة أسباب تتعلق بظروف الفريق والنادي.

انشغال الزمالك بالمباريات والمستحقات

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن السبب الأول وراء تأجيل مفاوضات تجديد عقد أحمد فتوح يعود إلى انشغال الفريق بخوض عدد من المباريات المهمة في بطولتي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، وهو ما جعل تركيز الإدارة والجهاز الفني منصبًا على الاستحقاقات الحالية.

ومن المنتظر أن تشهد فترة التوقف الدولي المقبلة، المقرر إقامتها قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، بداية التحرك بشكل أكبر في ملف فتوح، من خلال جس نبض اللاعب والتعرف على موقفه من الاستمرار مع الفريق، إلى جانب محاولة وضع الخطوط العريضة بشأن تجديد عقده.

أما السبب الثاني، فيتعلق بوجود مستحقات مالية متأخرة لصالح أحمد فتوح لدى نادي الزمالك، حيث تفضل الإدارة تسوية هذه المستحقات أولًا قبل الدخول في مفاوضات جادة مع اللاعب ووكيله بشأن العقد الجديد، من أجل توفير أجواء مناسبة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

المدير الرياضي يحسم موقف فتوح

ويرتبط السبب الثالث بعدم حسم موقف المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، خاصة بعد رحيل جون إدوارد وعدم تعيين بديل له حتى الآن.

وقد يتغير موقف ملف تجديد أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة عقب تعيين مدير رياضي جديد، خاصة أن التجديد سيكون أحد الملفات المهمة التي تنتظر المسؤول الجديد، في الوقت الذي يأتي فيه حسام الزناتي ضمن أبرز المرشحين لتولي المنصب.

وتسعى إدارة الزمالك إلى حسم ملف عقود اللاعبين مبكرًا، للحفاظ على استقرار الفريق وتجنب دخول أي من العناصر الأساسية في فترة الانتظار الأخيرة من عقودهم، بما قد يفتح الباب أمام عروض أو مفاوضات من أندية أخرى.

نادي الزمالك الزمالك أحمد فتوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

ترشيحاتنا

سعر الذهب

نزل 10 جنيهات..سعر الذهب في الصاغة الآن

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تُشكل مجموعة عمل لتعزيز مبادئ المسئولية المجتمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية

مصطفى الشيمي

بتكلفة 651 مليون جنيه.. استكمال توسعات محطة معالجة الصرف الصناعي بكوم أوشيم

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد