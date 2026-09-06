ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد تشيلسي

يستعد فريق ارسنال لمواجهة تشيلسي اليوم الأحد على ملعب “الإمارات” ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد تشيلسي كالتالي

1- مانشستر سيتي 9 نقاط

2- هال سيتي 7 نقاط

3- آرسنال 6 نقاط

4- تشيلسي 6 نقاط

5- برينتفورد 5 نقاط

6- ليفربول 5 نقاط

7- نيوكاسل يونايتد 5 نقاط

8- ليدز يونايتد 5 نقاط

9- برايتون 4 نقاط

10- إيفرتون 4 نقاط

11- سندرلاند 4 نقاط

12- مانشستر يونايتد 3 نقاط

13- كريستال بالاس 3 نقاط

14- إبسويتش تاون 3 نقاط

15- بورنموث نقطتان

16- نوتنجهام نقطتان

17- أستون فيلا نقطة واحدة

18- توتنهام هوتسبير نقطة واحدة

19- فولهام بدون نقاط

20- كوفينتري سيتي بدون نقاط

وتنطلق مباراة آرسنال وتشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

وتُذاع عبر شاشة قناة "بي إن سبورتس 1".