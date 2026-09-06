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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي السعودي يقترب من ضم صفقة فرنسية

الاهلي
الاهلي
علا محمد

اقترب النادي الأهلي السعودي من التعاقد مع الفرنسي إبراهيم ديابي، لاعب وسط نادي سيركل بروج البلجيكي.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية،، فإن ديابي موجود حاليا في مدينة جدة السعودية، ويخضع للفحص الطبي تمهيداً لإتمام انتقاله إلى الأهلي،

وأوضحت أن اللاعب الفرنسي الشاب سوف يوقع على عقداً مع الأهلى السعودي لمدة أربعة سنوات قادمة مع خيار التمديد لموسم أضافى آخر، مقابل دفع مبلغ مالي قدره نحو 14 مليون يورو.

ويستعد أهلي جدة لملاقاة القادسية مساء يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الجولة السادسة من منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل أهلى جدة المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط.

النادي الأهلي السعودي الفرنسي إبراهيم ديابي نادي سيركل بروج البلجيكي ليكيب إبراهيم ديابي

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