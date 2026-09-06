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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
رنا عصمت

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض.

 

 

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض..

 

 المكونات

الدجاج:

- 500 جم صدور دجاج مكعبات

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

-3 فصوص ثوم مفروم

-1 ملعقة صغيرة أوريجانو

-1 ملعقة صغيرة بابريكا

- ½ ملعقة صغيرة زعتر مجفف

* ½ ملعقة صغيرة كمون

* ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

* ملح حسب الرغبة

* بشر ليمونة

الأرز الأبيض:

* 2 كوب أرز

* 2½ كوب ماء ساخن

* 1 ملعقة كبيرة زبدة

* 1 ملعقة كبيرة زيت

* ½ ملعقة صغيرة ملح

 طريقة التحضير

1. اخلط زيت الزيتون مع عصير الليمون والثوم والأوريجانو والبابريكا والزعتر والكمون والفلفل والملح وبشر الليمون.

2. أضف مكعبات الدجاج وقلّب جيدًا، ثم اتركها في التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

3. سخّن الطاسة جيدًا، ثم أضف الدجاج على نار عالية بدون تكديس.

4. قلّب الدجاج حتى يأخذ لونًا ذهبيًا وينضج تمامًا.

5. في النهاية أضف عصرة ليمون ورشة بقدونس.

 تحضير الأرز:

1. اغسل الأرز وصفيه جيدًا.

2. سخّن الزيت والزبدة، ثم أضف الأرز وقلّبه دقيقة.

3. أضف الماء الساخن والملح.

4. اتركه حتى يتشرب الماء، ثم غطِّ الحلة وهدّي النار واتركه حتى ينضج ويتفلفل.

 نصائح الشيف أحمد:

- سخّن الطاسة جيدًا قبل إضافة الدجاج للحصول على تحمير ممتاز.

- الليمون والثوم والأوريجانو هم أساس النكهة اليونانية.

- اترك الأرز يرتاح 5 دقائق قبل التقديم للحصول على حبات مفلفلة.

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض طريقة دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض اسهل طريقة دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

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