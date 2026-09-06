أحمد سعد عن شقيقه عمرو سعد: «لما بيلبس الشخصية بيبقى صعب جدًا»

تحدّث الفنان أحمد سعد عن شقيقه الفنان عمرو سعد، كاشفًا جانبًا من شخصيته وطريقته في التعامل مع الأدوار التي يقدمها في أعماله الدرامية، مشيرًا إلى مدى الحماس والاندماج الذي يعيشه شقيقه أثناء تجسيد الشخصيات المختلفة.



وقال أحمد سعد خلال تصريحات تلفزيونية، مازحًا عن طبيعة شقيقه أثناء تصوير أعماله: «عمرو سعد لو ممسكش المسلسل كله ضربه، هيبقى بيعيط على ابنه اللي مات، يا يضرب المسلسل كله بالمخرج، والله الناس كلها بتشتكي لي منه».



وأوضح أحمد سعد أن عمرو سعد يندمج بشكل كبير في الشخصيات التي يقدمها، لافتًا إلى أن الأمر يتغير تمامًا عندما يبدأ في التحضير للشخصية وملامحها، مضيفًا: «بس هو لما بيلبس الشنب بيبقى صعب جدًا».



وحصل الفنان عمرو سعد أمس على جائزة أفضل ممثل مصري لعام 2026، خلال حفل توزيع جوائز موريكس دور، تقديرًا لأدائه في مسلسل «إفراج»، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.



وجاء تكريم عمرو سعد عن تجسيده شخصية «عباس الريس»، التي قدّم من خلالها تجربة درامية اعتمدت على الصراعات الاجتماعية والإنسانية، ورصدت رحلة شاب يسعى لتغيير واقعه رغم الظروف الصعبة التي تحيط به.