الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
فن وثقافة

عمرو سعد يهاجم مروجي الأرقام الوهمية ويؤكد تصدر مسلسل إفراج رسمياً برسالة قوية

عمرو سعد
عمرو سعد
تقى الجيزاوي

شارك النجم عمرو سعد، التقارير المعتمدة من Ejabat والذى كشف عن تصدر مسلسل إفراج المذاع على قناة MBC مصر أعلى نسب مشاهدة في الموسم الرمضاني لعام 2026.

وعلق النجم عمرو سعد على التقارير قائلاً: "لأول مرة ننشر التقارير المعتمدة مش المزورة، وكنت أتمني ان الشركات والمحطات تعلنها لإن ده في مصلحة الشغلانة والصناعة زي كل بلاد الدنيا اللي فيها صناعة دراما وسينما ولها تاريخ".

وتابع عمرو سعد: "وبكدة نقفل الباب علي المدعين اللي بيحاولوا يزورا الحقايق اللي مستحيل إنكارها وصعب جدا انك تضحك علي الناس وتزيف وعيهم".

ويشارك في بطولة مسلسل “إفراج” إلى جانب عمرو سعد كل من: تارا عماد، حاتم صلاح، عبد العزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبد الحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، وبسنت شوقي.
المسلسل من تأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويُعرض مسلسل “إفراج” على قناة MBC مصر في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يُعاد عرضه في الساعة 10 مساءً على القناة نفسها، وفي الساعة 11 مساءً على قناة MBC 1، وفي الساعة 12 ظهرًا على قناة MBC مصر دراما، إضافة إلى عرضه عبر منصة شاهد.

