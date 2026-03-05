قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
آية التيجي

توصل فريق من العلماء إلى اكتشاف جديد قد يفتح الباب أمام الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس، بعد رصد ما وصفوه بـ “إشارة تحذير مبكرة” للمرض قد تظهر داخل الجسم قبل سنوات من ظهور الأعراض.

وبحسب دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة Gastroenterology، اكتشف الباحثون أن الخلايا ما قبل السرطانية في البنكرياس تتجمع معًا في مجموعات صغيرة داخل أنسجة الغدة، وهو ما قد يكون أحد المؤشرات الأولى على بداية تطور المرض.

وأوضح الباحثون أن هذه الخلايا ما قبل السرطانية تقوم بتكوين ما يشبه “أحياء صغيرة” داخل نسيج البنكرياس، حيث تتجمع بالقرب من الخلايا المناعية المسؤولة عن الدفاع عن الجسم، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولكن المفاجأة أن هذه الخلايا تقوم بالتأثير على الخلايا المناعية المجاورة وإضعاف نشاطها، ما يقلل قدرة الجسم على مقاومة المرض في المراحل المبكرة جدًا من تطور السرطان.

ويرى العلماء أن هذه العملية قد تمثل بداية ما يُعرف بظاهرة الهروب المناعي للسرطان، وهي الحالة التي يتمكن فيها الورم من التخفي عن الجهاز المناعي لفترة طويلة قبل اكتشافه.

دراسة تكشف مراحل مبكرة للمرض

وأعتمدت الدراسة التي قادها باحثون من الجامعة العبرية في القدس على تقنيات تصوير متقدمة لفحص عينات من أنسجة البنكرياس لدى البشر والفئران.

وكشفت النتائج أن الخلايا ما قبل السرطانية تتجمع في مراحل مبكرة جدًا داخل آفات صغيرة في البنكرياس، بالقرب من الخلايا المناعية المسؤولة عن مكافحة الأمراض.

كما لاحظ العلماء أن هذا التقارب بين الخلايا يؤدي إلى تغييرات جينية تقلل من نشاط الجهاز المناعي، ما يسمح للمرض بالتطور دون أن يكتشفه الجسم.

وقالت الدكتورة شارونا تورنوفسكي بابي، أستاذة علم المناعة وأحد المشاركين في الدراسة: إن فهم كيفية تشكل هذه الآفات وتطورها قد يساعد الأطباء مستقبلًا على تحديد الحالات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس والتدخل مبكرًا قبل تطور المرض.

لماذا يعد سرطان البنكرياس خطيرًا؟

ويُعد سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان، حيث تشير الإحصاءات إلى أن واحدًا فقط من كل أربعة مرضى يعيش أكثر من عام بعد التشخيص.

ويرجع ذلك إلى أن المرض غالبًا ما يتم اكتشافه في مراحل متأخرة، بسبب قلة الأعراض في بداياته وصعوبة اكتشاف الورم خلال الفحص الطبي.

كما أن موقع البنكرياس خلف المعدة وصغر حجمه نسبيًا يجعل اكتشاف الأورام فيه أمرًا صعبًا أثناء الفحص السريري.

عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

ولا يزال السبب الدقيق لمعظم حالات المرض غير معروف، لكن الخبراء يشيرون إلى وجود عدة عوامل قد تزيد خطر الإصابة، من بينها:
ـ التدخين
ـ الإفراط في تناول الكحول
ـالسمنة وزيادة الوزن
ـ التقدم في العمر

ويُشخَّص ما يقرب من نصف الحالات لدى الأشخاص فوق سن 75 عامًا، إلا أن الأطباء لاحظوا زيادة في معدلات الإصابة بين الأعمار الأصغر سنًا، خاصة النساء.

أمل في الكشف المبكر

ويأمل العلماء أن يساهم هذا الاكتشاف في تطوير طرق جديدة للكشف المبكر عن سرطان البنكرياس، عبر مراقبة كيفية تطور الآفات في البنكرياس مع مرور الوقت.

كما قد يساعد هذا الفهم الجديد في تصميم علاجات تتدخل في المراحل الأولى من المرض قبل أن يتحول إلى سرطان كامل.

سرطان البنكرياس الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس أعراض سرطان البنكرياس أسباب سرطان البنكرياس دراسة عن سرطان البنكرياس الوقاية من سرطان البنكرياس عوامل خطر سرطان البنكرياس أبحاث سرطان البنكرياس

