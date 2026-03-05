أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم

أكد الدكتور زكريا هيميمي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة بنها، أن إسرائيل هي الذراع الأمني والعسكري للغرب وخاصة أمريكا، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل على توفير شبكات استخباراتية وعسكرية ضد دول الشرق الأوسط، وهو ما يحدث الأن.

وقال هيميمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن منطقة الشرق الأوسط تمثل قلب منظومة الطاقة في العالم، مؤكدا أن مضيق هرمز يمر منه 20 مليون برميل للنفط، وهو يمثل 20% من طاقة النفط، إضافة إلى الغاز الطبيعي.

وتابع هناك مجموعة من الحقول الهامة للبترول في منطقة شرق المتوسط، مؤكدا أنه لو تم إغلاق مضيق هرمز، سيكون هناك إرتفاع لأسعار النفط وسيحدث ازمات في الطاقة للدول التي تعتمد على النفط، وسيحدث شلل كامل في الملاحة، وأماكن إستخراج النفط.