محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

كشف المخرج محمد سامى، عن سعادته بتصدر مسلسل «الست موناليزا»، بطولة زوجته النجمة مى عمر، قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر وعدد كشف المخرج محمد سامى، عن سعادته بتصدر مسلسل «الست موناليزا»، بطولة زوجته النجمة مى عمر، قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر وعدد من الدول العربية، منذ بدء عرضه على منصة «شاهد».

وكتب محمد سامي عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"النهاردة نزلت الحلقة ال١٥ و مسلسل الست موناليزا للنجمة مى عمر متصدر و بفارق ، لله الحمد من يوم ١ رمضان حتى نهاية العرض و المسلسل رقم ١ على منصة شاهد فى مصر و جميع دول العالم و بفارق كبير جدا.

