بيراميدز يفوز على حرس الحدود بثلاثية في الدوري الممتاز
الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
أحد المنظمين الأساسيين لإفطار المطرية: المائدة توسعت إلى 21 شارعًا.. وجهزنا نحو 100 ألف وجبة للصائمين بجمعية شهرية على مدار عام لتوفير تكلفة الطعام

رنا أشرف

أطلق أهالي حي المطرية حفل إفطار 15 رمضان الشهير بمائدة إفطار المطرية، في واحدة من أبرز الفعاليات الرمضانية التي تجمع آلاف الصائمين حول مائدة واحدة تمتد عبر عدد من شوارع الحي، في مشهد يعكس روح التكافل والمشاركة بين الأهالي.

أكثر من 500 شاب يشاركون في تنظيم الإفطار سنويًا
 

قال أحمد، أحد المنظمين الأساسيين لحفل إفطار المطرية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، إن فكرة الإفطار الجماعي بدأت بعدد محدود من الشباب، لكنها تطورت عامًا بعد عام حتى أصبحت واحدة من أكبر موائد الإفطار في مصر.

وأوضح أحمد أن عدد المشاركين في التنظيم حاليًا تجاوز 500 شاب، بعدما توسعت الفكرة بشكل كبير وأزدادت الشوارع، مشيرًا إلى أن الإفطار كان في بدايته يُقام في ب 25 منظم فقط، ثم بدأوا في الزيادة تدريجيًا.

جمعية شهرية لمدة عام لتوفير تكلفة تجهيز الطعام
 

وأضاف أن الاستعدادات للحفل تبدأ قبل شهر رمضان بفترة طويلة، حيث يقوم الشباب بتنظيم جمعية شهرية لمدة عام كامل، يساهم فيها كل فرد بمبلغ محدد حتى شهر أبريل، بهدف توفير تكلفة الخامات اللازمة لإعداد الطعام.

 وأشار إلى أن الاعتماد في البداية كان على جهود الشباب وأموالهم الخاصة، قبل أن تبدأ بعض الجهات في تقديم دعم مادي، موضحًا أن وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف قدمتا دعمًا خلال الفترة الماضية.

وأكد أحمد أن مائدة إفطار المطرية أصبحت أستهدفت هذا العام 100 ألف وجبة، لافتًا إلى أن الحفل شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الذين يحرصون على المشاركة سنوياً في الإفطار وسط الأهالي.
وأشار إلى أنه يتولى مسؤولية تجهيزات المطبخ، باعتباره أحد منظمي 15 رمضان، بينما يتولى ابن عمه، وهو شيف، مهمة الإشراف الرئيسي على إعداد الطعام وتوفير أدوات الطهي.

 وأضاف أن العمل يتم بشكل جماعي، حيث يتم فرش الموائد في الشوارع، مع استخدام أكثر من 45 حلة كبيرة لإعداد الطعام.

تنسيق أمني ومشاركة الهلال الأحمر وشباب المنطقة في التنظيم
 

وأوضح أن اللحوم يتم توفيرها من خلال تبرعات ومساهمات مختلفة، بينما تشارك السيدات في المنطقة بشكل كبير في تجهيز المحاشي، حيث يتم إعداد ما يقرب من 200 كيلو محشي، مؤكدًا أن كل بيت في المنطقة يشارك بشكل أو بآخر في العمل.

وأضاف أن التحضيرات تبدأ منذ الليل وحتى الصباح لتجهيز الخامات والطعام في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن الوجبة الأساسية تتكون من الأرز البسمتي واللحوم.

وفيما يتعلق بالتأمين، قال أحمد إن المنظمين يحصلون على تصريح أمني قبل إقامة الإفطار، ويتم إخطار جميع الجهات المعنية، حيث تتولى الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الأمن الوطني ووزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، إلى جانب مشاركة شباب المنطقة ومتطوعي الهلال الأحمر في تنظيم وتأمين الحدث.

وأوضح أن عدد الشوارع التي يقام بها الإفطار وصل حاليًا إلى 21 شارعًا، مؤكدًا أن الدعوة مفتوحة لأي شخص يرغب في المشاركة، حيث لا يتم منع أحد من حضور الإفطار.

واختتم أحمد تصريحاته قائلًا إن الإفطار مر هذا العام بسلام، رغم حالة الإرهاق الشديدة التي تعرض لها المنظمون، مضيفًا: “بقينا بقالنا أربعة أيام تقريبًا من غير نوم، لكن تعبنا كله بيهون لما نشوف الناس مبسوطة، وده الهدف الأساسي من اللي بنعمله.
 

