أمطار وانخفاض في درجات الحرارة غدًا .. وهذا موعد انتهاء موجة البرد

تشهد البلاد، انخفاضا شديدا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وصقيع في بعض الأماكن، وسقوط أمطار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حتى بدأت التساؤلات عن موعد انكسار الموجة شديدة البرودة، وبدء تحسن درجات الحرارة.

انتهاء موجة البرد القارس

بعد موجة انخفاض درجات الحرارة، التي ضربت الأنحاء كافة على مدار الأيام القليلة الماضية، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انتهاء موجة البرد القارس خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن نشهد غد الجمعة الموافق ٦ مارس، ارتفاع درجات الحرارة نهارا على الأنحاء كافة، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يكون مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون شديد البرودة ليلا، كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

فرص لتكون سحب منخفضة

بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انتهاء موجة البرد القارس، أكدت أن هناك فرص لتكون سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظهور الشبورة المائية من الساعة 4 وحتى 9 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، والتي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان على عدة مناطق.

بدء تحسن درجات الحرارة

أعلن الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تغير مرتقب فى الحالة الجوية بدءاً من نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى انكسار حدة الموجة الباردة التي شهدتها البلاد مؤخراً، مؤكداً أن البرودة الشديدة ستبدأ في الانحسار تدريجياً.

وأوضح فهيم، أن الخرائط الجوية تشير إلى سيطرة حالة من "الدفء النسبي" خلال ساعات الليل، مما يخفف من وطأة الصقيع التي أثرت على الأنشطة اليومية والمحاصيل الزراعية في الفترة الماضية، حيث يأتي هذا التحول نتيجة تغير في مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على المنطقة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

القاهرة: العظمى 22 ـ الصغرى 12

العاصمة الإدارية: 21 ـ 10

6 أكتوبر: 21 ـ 10

دمنهور: 22 ـ 11

كفر الشيخ: 21 ـ 10

المنصورة: 21 ـ 11

الزقازيق: 22 ـ 12

طنطا: 20 ـ 11

دمياط: 20 ـ 10

بورسعيد: 21 ـ 14

الإسماعيلية: 23 ـ 10

السويس: 22 ـ 11

في شمال وجنوب سيناء

العريش: 20 ـ 11

رفح: 19 ـ 10

رأس سدر: 23 ـ 13

نخل: 19 ـ 4

سانت كاترين: 12 ـ 2

الطور: 22 ـ 12

طابا: 20 ـ 11

شرم الشيخ: 26 ـ 17

في مدن البحر الأحمر

الغردقة: 25 ـ 14

رأس غارب: 24 ـ 14

سفاجا: 24 ـ 13

مرسى علم: 26 ـ 14

شلاتين: 28 ـ 17

حلايب: 24 ـ 18

الإسكندرية: 20 ـ 11

العلمين: 20 ـ 10

مطروح: 19 ـ 10

السلوم: 20 ـ 11

سيوة: 21 ـ 7

أما في محافظات الصعيد

الفيوم: 23 ـ 10

بني سويف: 23 ـ 10

المنيا: 24 ـ 9

أسيوط: 24 ـ 8

سوهاج: 25 ـ 9

قنا: 27 ـ 10

الأقصر: 28 ـ 11

أسوان: 29 ـ 13

الوادي الجديد: 26 ـ 9

أبو سمبل: 28 ـ 12