وزير الدفاع الأمريكي: كمية النيران الموجهة إلى إيران ستزداد بشكل كبير خلال الأيام القادمة
مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية
طقس الجمعة.. استقرار جوي و"ضباب" يحجب الرؤية صباحاً على هذه المناطق
49.99 جنيه .. أقل سعر دولار في البنوك اليوم 6-3-2026
قرار جديد من فيفا بشأن تصفيات كأس العالم بعد التهديدات.. ماذا حدث؟
انفجارات تهز تل أبيب واندلاع حرائق قرب مطار بن جوريون
موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 رمضان.. وقت السحور والإفطار
إصابة 5 أشخاص في تصادم عدد من الدراجات النارية بالبحيرة
محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس
تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي الدوري بعد هدفه للأهلي في مرمى المقاولون العرب
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 6 مارس 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

قرار جديد من فيفا بشأن تصفيات كأس العالم بعد التهديدات.. ماذا حدث؟

أحمد أيمن

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قرارًا جديدًا يتعلق بمباريات الملحق المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، في ظل التطورات الأمنية التي شهدتها المكسيك خلال الفترة الأخيرة. 

ويهدف القرار إلى تشجيع الجماهير على حضور المباريات، مع الحفاظ على الأجواء الرياضية قبل انطلاق البطولة العالمية.

قرار جديد من الفيفا 

بحسب تقارير صحفية دولية، قرر الاتحاد الدولي طرح جميع تذاكر مباريات الملحق المؤهلة للمونديال بأسعار منخفضة لا تتجاوز 20 دولارًا للتذكرة الواحدة، وهو سعر أقل بكثير من أسعار تذاكر البطولة نفسها، التي أثارت جدلًا واسعًا في وقت سابق بسبب ارتفاعها. 

ومن المقرر إقامة مباريات الملحق يومي 26 و31 مارس على ملاعب مخصصة لكأس العالم في مدينتي غوادالاخارا ومونتيري بالمكسيك. 

وستحدد هذه المواجهات اثنين من آخر ستة مقاعد متبقية في النسخة المقبلة من البطولة، ما يمنح هذه المباريات أهمية كبيرة للمنتخبات المتنافسة التي تسعى لحجز مكانها في الحدث الكروي الأكبر عالميًا. 

وتُعد نسخة 2026 من كأس العالم حدثًا استثنائيًا في تاريخ البطولة، حيث ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، كما ستُنظم بشكل مشترك بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المتوقع أن تشهد مباريات الملحق منافسة قوية بين المنتخبات الطامحة للتأهل، خاصة مع اقتراب موعد البطولة، ما يجعل هذه المواجهات محطة حاسمة في الطريق إلى مونديال 2026.

تهديدات أمنية في المكسيك 

جاء هذا القرار في وقت شهدت فيه بعض المدن المكسيكية أحداثًا أمنية غير اعتيادية، بعدما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر تابعة لعصابة خاليسكو جيل جديد، وهي واحدة من أخطر العصابات الإجرامية في البلاد. 

وأسفرت هذه المواجهات عن سقوط عشرات القتلى، إضافة إلى اضطرابات وأعمال شغب في عدد من المناطق. 

وفي إطار تعزيز الاستقرار قبل استضافة البطولة، قامت السلطات المكسيكية بنشر نحو 10 آلاف جندي في عدة مناطق، خصوصًا في مدينة غوادالاخارا التي تستعد لاستضافة أربع مباريات ضمن منافسات كأس العالم 2026. ويهدف هذا الانتشار الأمني إلى ضمان سلامة الجماهير والوفود الرياضية المشاركة في البطولة. 

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن الترتيبات الأمنية تسير بشكل جيد، معربًا عن ثقته في قدرة السلطات المكسيكية على تأمين المباريات والفعاليات المرتبطة بالبطولة. 

وأوضح أن التحضيرات التنظيمية مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح الحدث العالمي.

كأس العالم

