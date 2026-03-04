المكسيك تسابق الزمن لإعادة افتتاح ملعبها الأسطوري قبل كأس العالم

تقف ثلاث رافعات عملاقة على بُعد أمتار قليلة من المدخل الرئيسي لملعب أزتيكا، وحولها، تعمل آليات البناء على نقل الأنقاض التي خلّفها مئات العمال الذين يسارعون لتجهيز الملعب لإعادة افتتاحه قبل انطلاق كأس العالم 2026.

سيصبح هذا الملعب التاريخي أول ملعب يستضيف ثلاث مباريات افتتاحية لكأس العالم، عندما يواجه منتخب المكسيك نظيره جنوب إفريقيا في 11 يونيو، لكن من المقرر إعادة افتتاحه في 28 مارس، إذ سيلعب منتخب المكسيك مباراة ودية ضد منتخب البرتغال.

وسيستضيف الملعب، الواقع جنوب مدينة مكسيكو، خمس مباريات في كأس العالم. سبق للمكسيك أن استضافت بطولتي 1970 و1986.

وافتُتح ملعب أزتيكا عام 1966، وخضع لعدة تجديدات، كان آخرها لاستضافة مباريات دوري كرة القدم الأمريكية عام 2016، وأُغلق الملعب أبوابه في مايو 2024 لإجراء عملية تجديد شاملة.

ويشمل المشروع إضافة مقاعد جديدة في جميع المدرجات، وشاشات عرض فيديو إضافية، وإضاءة جديدة، وغرف تبديل ملابس جديدة، ومدخل جديد للملعب الهجين الجديد، ونظام واي فاي جديد، وشاشتين كبيرتين جديدتين، ونظام صوتي جديد مزود بـ 250 مكبر صوت.

ووفقًا لمدير الملعب فيليكس أجيري ومالكه إميليو أزكاراجا جان، كانت غرف تبديل الملابس الجديدة والمدخل الجديد للملعب أصعب مراحل المشروع، مما أدى إلى تأخير أعمال التجديد الشاملة.

وقال أزكاراجا الشهر الماضي في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد بريس": "يقول المقاولون إنه سيكون جاهزًا، مع أنني لست خبيرًا في مجال الإنشاءات، فهم يحددون مواعيد، ويعقدون اجتماعًا أسبوعيًا، وقد أخبرتهم أنني لست متخصصًا، لكنني لا أرى أن مواعيدهم ستسير وفقًا للخطة الموضوعة. لقد واجهنا صعوبات كثيرة في البداية".

وتُظهر صور جوية التقطتها وكالة أسوشيتد برس يوم الثلاثاء أن جميع المقاعد الجديدة، وعددها 82 ألف مقعد وفقًا لمالكي الملعب، قد تم تركيبها، بالإضافة إلى أرضية الملعب الهجينة الجديدة، إلا أن فرق العمل لا تزال تُجري أعمالًا في مناطق الضيافة والمقصورات الفاخرة الجديدة.

وتم تركيب أرضية هجينة مماثلة في عام 2018، ولكن سوء حالة الملعب أجبر على تغيير مكان إقامة مباراة كرة القدم الأمريكية بين فريقي كانساس سيتي تشيفز ولوس أنجلوس رامز في اللحظات الأخيرة، وتم تركيب عشب طبيعي في العام التالي، تتميز أرضية الملعب الجديدة بنظام تهوية وتصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تشهدها مدينة مكسيكو.

ومن المتوقع أن تصل سعة الملعب إلى 87 ألف متفرج عند انطلاق بطولة كأس العالم في 11 يونيو.

وقال أجيري: "لقد خضع الملعب لعملية تحديث شاملة ستُحسّن تجربة مشجعي كرة القدم من جميع النواحي، اطمئنوا، سيكون ملعب مكسيكو سيتي الشهير والرمزي جاهزًا تمامًا".

ولا تزال مواقف السيارات في الملعب مليئة بالأنقاض، والمقاعد القديمة لا تزال ملقاة على الأرض.

وأضاف أزكاراجا: "هذه المرحلة الأولى، التي تنتهي في 28 مارس بإعادة الافتتاح، مهمة للغاية، وسنواصل بعدها العمل المتبقي استعدادًا لكأس العالم، ولا يزال هناك الكثير مما يجب فعله؛ فتعقيد المشروع لا يسمح بإنجاز كل شيء دفعة واحدة".

وتعمل حكومة مدينة مكسيكو أيضًا على تحسين البنية التحتية بالقرب من الملعب، سيتم رصف شارع مجاور للملعب بطبقة إسفلتية جديدة، وإنشاء نظام تصريف جديد، وأرصفة جديدة للمشاة.

كما تتواصل الأعمال في محطة القطار الخفيف المقابلة لملعب أزتيكا، وتعمل المدينة على تحسين الإضاءة الخارجية وتطوير جسر للمشاة.

وفي أيام المباريات، يُعد قطار زوتشيميلكو الخفيف، المعروف باسم "ترين ليجيرو"، أحد أسرع وسائل الوصول إلى الملعب، ويضم حاليًا 20 قطارًا، وقد اشترت حكومة المدينة 17 قطارًا إضافيًا لكأس العالم.