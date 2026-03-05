مصطفى كامل: اتعرض عليا رشوة 2.5 مليون جنيه عشان ألغي شطب مطرب من الموسيقيين

كشف الفنان مصطفى كامل، كواليس عرض رشوة عليه من قِبل أحد المطربين؛ وذلك لإلغاء قرار شطبه من نقابة المهن الموسيقية، الذي صٌدر ضده، وأيضًا تحدث عن أزمته مع الرابر “ويجز”.

وقال مصطفى كامل، خلال لقائه ببرنامج “كشف حساب” الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام، على شاشة “هي”: “اتعرض عليا رشوة 2 ونص مليون جنيه، في فنان ما، كان عنده أزمة، ومتقدم فيه شكاوي كتير، وأنا ما أعرفش إن في 2 أعضاء مجلس مضوا على الولد ده إنه يتشطب، وجه واحد حبيبي قالي هتاخد 50 ألف دولار مقابل إلغاء الشطب، ولقيت 2 من عندي عاملين مؤامرة وماضيين عليها، وقولتلهم إزاي؟، وأنا كمان اتعرض عليا رشوة عشان ألغي القرار اللي انتوا عملتوه ده، ولحد دلوقت ما أعرفش إزاي الورقة دي اتعملت، وسهل الرشوة في نقابة المهن الموسيقية”.

كما تحدث مصطفى كامل عن أزمة ويجز، في أثناء حديثه مسبقًا عن إيقافه عن العمل، إذا أحيا حفل كأس العالم في قطر دون الحصول على تصريح من نقابة المهن الموسيقية، مشيرًا إلى أنه في ذلك الوقت كان مختلفًا مع الفن الذي يقدمه، ولكن حاليا تقبله؛ لأن ذلك نوع يسمعه الكثيرون، قائلًا: “ويجز شخص جميل ومحترم”.

